Instagram Bugün Açılacak Mı? Açıklama Geldi: “Akşam Saatlerinde…”

Instagram’a getirilen erişim yasağının üzerinden günler geçti. Her geçen gün basında ve sosyal medyada “Instagram bugün açılacak” haberleri çıkıyor. Milyonlarca Instagram kullanıcısı ise bir an önce anlaşmanın sağlanmasını ve hesaplarına erişmeyi bekliyor. Peki Instagram ne zaman açılacak? 7 Ağustos bugün Instagram açılacak mı?
Türkiye’de sosyal medya platformu Instagram’ın Erişime kapatılması büyük yankı uyandırdı. BTK, Instagram’ın kapatılmasına gerekçe olarak katalog suçlara uymadığını açıkladı. 2 ağustos’tan beri kapalı olan Instagram’ın ne zaman açılacağı ise merak konusu. Türkiye’de 50 milyondan fazla kullanıcısı olan Instagram’ın açılıp açılmayacağı merak edilirken kullanıcılar sosyal medya üzerinden yapılan her haberi yakından takip ediyor. Peki Instagram bugün açılacak mı? Instagram 7 Ağustos’ta açılıyor mu? Bomba gibi bir iddia sosyal medyanın gündemine oturdu.
Türkiye’de 2 Ağustos’tan beri kapalı olan Instagram’ın kapatılma gerekçesi merak ediliyor. Ulaştırma ve altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, Instagram’ın katalog suçlara uymadığı gerekçesiyle BTK tarafından Erişime kapatıldığını duyurdu.
Bakan Uraloğlu, Instagram ile görüşme yapıldığını ve Türkiye’nin şartlarının açıklandığını belirtti. Instagram’ın bu şartları kabul edilmesi durumunda bir saat içinde açılacağını belirten bakan Uraloğlu, herhangi bir yasaklamanın söz konusu olmayacağını dile getirdi.
Ancak Türkiye’de 2 Ağustos’tan bu yana Instagram kapalı. Her gün sosyal medyada Instagram bugün açılacak haberleri yapılıyor ancak henüz net bir sonuca varılmış değil. Bakan Abdülkadir Uraloğlu ise görüşmelerin olumlu ilerlediğini ve Türkiye’de 60 milyona yakın kullanıcısı bulunan Instagram’ın şartları Kabul edeceğini ve sonunda Instagram’ın açılacağını söylemişti.
Milyonlarca Instagram kullanıcısı ise Instagram’ın ne zaman açılacağını merak ediyor. Bakan Uraloğlu, Instagram’ın talepleri kabul etmesi halinde hemen açılacağını dile getirdi. Ancak henüz bir anlaşma sağlanamadı O nedenle de Net bir tarih verilemedi.
Sosyal medya sayfalarından paylaşım yapan astrologlar ise, Instagram’ın 9 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde açılacağını iddia ediyor.
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