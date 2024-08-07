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Foşur Foşur Temizlik Videoları ile Tanınan Cem Özkök X Kullanıcılarına İsyan Etti

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Instagram’ın kapatılması sonrası birçok kullanıcı X’e geçmişti. O isimlerden biri de foşur foşur temizlik videoları ile tanınan Fenomen Cem Özkök oldu. Ancak Cem Özkök kendisine gelen yorumlara dayanamadı.

Türkiye’de 2 Ağustos tarihinden itibaren Instagram erişiminin kapatılması ile birlikte birçok kişi x platformunu kullanmaya başladı. Bugüne kadar Instagram’da foşur foşur temizlik videoları ile tanınan ve aktif bir kullanıcı olan Cem Özkök’te X hesabından paylaşım yapan isimler arasında oldu. Ancak Cem Özkök, X’te kendisine yapılan yorumlara daha fazla dayanamadı.

Gelen kötü yorumlara sinirlenen ve tepki gösteren Cem Özkök, ‘Instagram engellenmesin ama buradaki insanlar engellensin’ ifadelerini kullandı. Ancak bu açıklamanın ardından da eleştiriler dinmedi ve adeta yorum yağmuruna tutuldu. Bunun üzerine hukuki süreci başlattığını belirten Cem Özkök sosyal medya hesabından bir açıklama daha yayınladı.

HEPİNİZ İÇİN ÜZÜLÜYOR VE UTANIYORUM

Kendisine gelen eleştirilere kulak tıkamayan ve sosyal medya hesabından bir paylaşım yapan Fenomen Cem Özkök şöyle konuştu:

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“Bir insan, başkalarını aşağılayarak nasıl mutlu olabilir, gerçekten anlamıyorum. Hepiniz için üzülüyor, adınıza utanıyor ve kalbinize hidayet diliyorum”.

Özkök’ün bu paylaşımı da sosyal medyada geniş Yankı uyandırdı.

İşte Cem Özkök’ün açıklamasının tamamı:

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