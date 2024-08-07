Asgari ücret 25.000 TL oluyor! 1 Eylül’den İtibaren YENİ ASGARİ ÜCRET Ödenecek

Asgari ücret zammı son dakika bomba İddia… 1 Eylül’den itibaren geçer yine asgari ücret açıklandı. Asgari ücret 25.000 TL’ye yükseliyor.

Günlerdir devam eden asgari ücret ara Zam tartışmalarına yeni bir boyut daha geldi. Asgari ücrete ne zaman ek zam yapılacak, asgari ücrete ara zam olacak mı soruları gündemden düşmezken tarih verildi. Asgari ücret 25 bin TL’ye yükseliyor. Son dakika haberine göre yeni asgari ücret 1 Eylül’den itibaren geçerli olacak. Peki asgari ücrete ara zam ne kadar olacak? Asgari ücret zammı son dakika gelişmeleri ve detaylar haberimizde…

Temmuz ayında emekli ve memur maaş zammı iktidar tarafından açıklandı. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşlarına 24.73 oranında, memur ve memur emeklisi maaşlarına %19.31 oranında zam yapılırken en düşük emekli maaşı ise 12.500 TL olarak belirlendi. 2024 yılının ikinci yarısında bu zamlar uygulamada olacak. Ancak asgari ÜCRETLİ için herhangi bir zam kararı çıkmadı. Milyonlarca Asgari ücretli çalışanın ise gözü kulağı yapılacak Ara zamma çevrilmiş durumda. Asgari ücrete ara zam gelecek mi, Ne zaman gelecek soruları yanıt bekliyor. Çalışanların beklentileri sürerken SGK uzmanı Emin Yılmaz’dan önemli bir iddia gündeme geldi.

ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM 2024 SON DURUM

Asgari ücretle çalışan milyonlarca vatandaşın gündeminde Temmuz ayında yapılmayan zamlar var. Hükümetten ZAM talebinde bulunan asgari ücretliler, yazık ki olumsuz yanıt almıştı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretin tek zam yapılacak şekilde belirlendiğini vurgulayarak ara zam olmayacağını söylemişti. Ancak hükümetten yapılan açıklamalar bu yönde olsa da SGK uzmanları kulis bilgilerini paylaşmaya devam ediyor. Sosyal Güvenlik uzmanlarına göre asgari ücrete Kesin ve net olarak ara zam gelecek.

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YENİ ASGARİ ÜCRET 25.000 TL OLACAK

SGK uzmanı Emin Yılmaz’dan da asgari ücrete ara Zam konusunda önemli bir açıklama geldi. Kamu son haberde yer alan iddiaya göre, asgari ücrete Eylül’de yeni bir ara zam yapılacak. SGK uzmanı Emin Yılmaz, asgari ücrete Eylül ayında yapılacak zammın 3.000 TL seviyesinde olacağını belirtirken yeni asgari ücretin Yıl sonuna kadar 20.000 TL olarak ödeneceğini iddia etti. Ayrıca Ocak 2025 itibariyle asgari ücrete 5.000 TL’lik bir artış yapılacağını iddia eden Emin Yılmaz, yılbaşından itibaren 25 bin TL Asgari ücretin yüz güldüreceğini dile getirdi.

HENÜZ HÜKÜMETTEN AÇIKLAMA YOK

Asgari ücret zammı ile ilgili iddialar kulis bilgileri olarak kalmaya devam ediyor. Çünkü henüz hükümetten asgari ücrete ara Zam konusunda kesin bir açıklama yok. Ancak önümüzdeki günlerde Enflasyonun ciddi bir düşüş trendine girmesiyle birlikte asgari ücret artırılabilir.