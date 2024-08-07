Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Eğitim

MEB’den Flaş Açıklama: Yaz Tatili Kısaldı Mı?

Yayınlanma:
ABONE OL

Son dakika haberi… MEB’den öğrencileri yıkacak karar geldi. Yaz tatili kısalıyor, okullar erken açılacak.

Son dakika haberi… Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama yapıldı. Yaz tatili kısalıyor mu, okullar erken mi açılacak soruları da bu açıklama ile birlikte yanıt buldu. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kısaldı mı? İşte MEB son dakika açıklamasının detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada ve bazı Basın Yayın organlarında yer alan “yaz tatili 20 gün kısalacak” haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Peki yaz tatili kısalacak mı? Okullar Bu yıl erken mi açılacak?

MEB’DEN TÜM ÖĞRENCİLERİ İLGİLENDİREN FLAŞ AÇIKLAMA

MEB’den son dakika açıklaması geldi. Yaz tatilinin 20 gün kısalacağı iddiaları üzerine açıklama yapmayı uygun gören Milli Eğitim Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısalacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

İLGİLİ HABER Kartal Belediyesi Bilim, Mühendislik ve Teknoloji Yaz Kampı’nda Öğrenciler Sertifikaları Aldı

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.”.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencileri Tedirgin eden iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaparken 2024-2025 Okullar ne zaman açılıyor sorusu da gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlıyor. Ancak 1. Sınıf öğrencileri ve anasınıfı öğrencileri bir hafta uyum haftası için erken başlayacak.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Eğitim
03 Ağustos 2024
MEB’den yeni karar: Spor Ortaokulları Açılacak

MEB’den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar geldi. Bakanlık spor ortaokulları açmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan Yeni kararlar doğrultusunda, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla spor ortaokulları açılacak nokta Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde açılacak olan spor ortaokulları, ilk olarak pilot uygulama olarak başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan […]

Eğitim
01 Ağustos 2024
Okullar Erken Açılacak! MEB’den Flaş Açıklama: Yaz Tatili Kısalıyor Ders Saatleri Değişiyor

MEB’den son dakika açıklaması. Öğrencileri üzecek haber geldi. Okullar erken açılacak, yeni dönemde ders saatleri de değişecek. MEB’den yeni eğitim öğretim yılı öncesi flaş açıklama geldi. Müfredat değişikliği sonrasında yeni detaylar ortaya çıktı. Milyonlarca öğrenci için okullar Bu yıl erken açılacak. Aynı zamanda Okulların tatil süresi ve ders saatleri de değişiyor. Söz konusu uygulamaya ilişkin […]

Eğitim
21 Temmuz 2024
Yaz tatili 4 aya çıkıyor! Öğrencilere müjde geldi

Son dakika haberi… Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran iddia gündemde. Yaz tatili 4 aya çıkıyor. İşte detaylar… Öğrenciler için heyecanlandıran son dakika haberi geldi. Yaz tatili 4 aya çıkıyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son duyuruldu. Peki yaz tatili uzadı mı? Yaz tatili kaç gün olacak? Öğrenciler, okulların kapanması ile birlikte yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. 3 ay sürecek […]

Eğitim
17 Temmuz 2024
Yurt Ücretlerine Büyük Zam: Fiyatlar Yüzde 300 Arttı

YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt ücretlerine yapılan büyük zam öğrencileri zorlayacak. KYK ve özel yurt ücretlerindeki artışlar dikkat çekiyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih maratonunu tamamlayacak ve yurt ücretlerini araştırmaya başlayacaklar. Ancak, yurt ücretlerine şimdiden büyük zam geldi. KYK ve özel yurt ücretlerindeki artışlar, özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrencileri endişelendiriyor. Bu yıl yurt […]

Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Yıl Sonuna Kadar E-Devlet’ten Yapılacak

Wanda Nara Tesettüre Girdi Sosyal Medya Yıkıldı! Başörtüsü Takmayı Çok Sevdi

Asgari ücret 25.000 TL oluyor! 1 Eylül’den İtibaren YENİ ASGARİ ÜCRET Ödenecek

Foşur Foşur Temizlik Videoları ile Tanınan Cem Özkök X Kullanıcılarına İsyan Etti

Emekliye Müjde: Maaş Farkı Ödemeleri Hesaplarda

KARTALLILAR FİKİRLERİ İLE KENTE DEĞER KATIYOR