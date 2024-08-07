MEB’den Flaş Açıklama: Yaz Tatili Kısaldı Mı?

Son dakika haberi… Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama yapıldı. Yaz tatili kısalıyor mu, okullar erken mi açılacak soruları da bu açıklama ile birlikte yanıt buldu. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kısaldı mı? İşte MEB son dakika açıklamasının detayları…
Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada ve bazı Basın Yayın organlarında yer alan “yaz tatili 20 gün kısalacak” haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Peki yaz tatili kısalacak mı? Okullar Bu yıl erken mi açılacak?
MEB’den son dakika açıklaması geldi. Yaz tatilinin 20 gün kısalacağı iddiaları üzerine açıklama yapmayı uygun gören Milli Eğitim Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısalacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
“Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.”.
Öğrencileri Tedirgin eden iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaparken 2024-2025 Okullar ne zaman açılıyor sorusu da gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlıyor. Ancak 1. Sınıf öğrencileri ve anasınıfı öğrencileri bir hafta uyum haftası için erken başlayacak.
İlgili Haberler
MEB’den milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren yeni karar geldi. Bakanlık spor ortaokulları açmaya hazırlanıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan Yeni kararlar doğrultusunda, öğrencilerin erken yaşta spora yönlendirilmesi ve yetenekli öğrencilerin keşfedilmesi amacıyla spor ortaokulları açılacak nokta Türkiye genelinde belirlenen spor liseleri bünyesinde açılacak olan spor ortaokulları, ilk olarak pilot uygulama olarak başlayacak. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından alınan […]
MEB’den son dakika açıklaması. Öğrencileri üzecek haber geldi. Okullar erken açılacak, yeni dönemde ders saatleri de değişecek. MEB’den yeni eğitim öğretim yılı öncesi flaş açıklama geldi. Müfredat değişikliği sonrasında yeni detaylar ortaya çıktı. Milyonlarca öğrenci için okullar Bu yıl erken açılacak. Aynı zamanda Okulların tatil süresi ve ders saatleri de değişiyor. Söz konusu uygulamaya ilişkin […]
Son dakika haberi… Milyonlarca öğrenciyi heyecanlandıran iddia gündemde. Yaz tatili 4 aya çıkıyor. İşte detaylar… Öğrenciler için heyecanlandıran son dakika haberi geldi. Yaz tatili 4 aya çıkıyor. Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son duyuruldu. Peki yaz tatili uzadı mı? Yaz tatili kaç gün olacak? Öğrenciler, okulların kapanması ile birlikte yaz tatilinin keyfini çıkarmaya başladı. 3 ay sürecek […]
YKS sonuçlarının açıklanmasının ardından yurt ücretlerine yapılan büyük zam öğrencileri zorlayacak. KYK ve özel yurt ücretlerindeki artışlar dikkat çekiyor. YKS sonuçlarının açıklanmasıyla birlikte öğrenciler tercih maratonunu tamamlayacak ve yurt ücretlerini araştırmaya başlayacaklar. Ancak, yurt ücretlerine şimdiden büyük zam geldi. KYK ve özel yurt ücretlerindeki artışlar, özellikle şehir dışında eğitim alacak öğrencileri endişelendiriyor. Bu yıl yurt […]