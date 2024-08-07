MEB’den Flaş Açıklama: Yaz Tatili Kısaldı Mı?

Son dakika haberi… MEB’den öğrencileri yıkacak karar geldi. Yaz tatili kısalıyor, okullar erken açılacak.

Son dakika haberi… Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren açıklama yapıldı. Yaz tatili kısalıyor mu, okullar erken mi açılacak soruları da bu açıklama ile birlikte yanıt buldu. Peki Okullar ne zaman açılacak? Yaz tatili kısaldı mı? İşte MEB son dakika açıklamasının detayları…

Milli Eğitim Bakanlığı, son günlerde sosyal medyada ve bazı Basın Yayın organlarında yer alan “yaz tatili 20 gün kısalacak” haberlerine ilişkin açıklama yaptı. Peki yaz tatili kısalacak mı? Okullar Bu yıl erken mi açılacak?

MEB’DEN TÜM ÖĞRENCİLERİ İLGİLENDİREN FLAŞ AÇIKLAMA

MEB’den son dakika açıklaması geldi. Yaz tatilinin 20 gün kısalacağı iddiaları üzerine açıklama yapmayı uygun gören Milli Eğitim Bakanlığı, bazı basın yayın organları ve sosyal medyada yer alan yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısalacağı haberlerinin gerçeği yansıtmadığını duyurdu.

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

“Bazı internet siteleri ve sosyal medya hesaplarında; yaz tatili süresinin 20 gün kadar kısaltılacağı ve 2025-2026 eğitim öğretim yılından itibaren geçerli olacağı şeklinde haberler dolaşıyor. Böyle bir kararımız veya açıklamamız olmadı, haberler gerçeği yansıtmıyor.”.

OKULLAR NE ZAMAN AÇILACAK?

Öğrencileri Tedirgin eden iddialar üzerine Milli Eğitim Bakanlığı açıklama yaparken 2024-2025 Okullar ne zaman açılıyor sorusu da gündeme geldi. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından yayınlanan yeni takvime göre 2024-2025 eğitim öğretim yılı 9 Eylül 2024 tarihinde başlıyor. Ancak 1. Sınıf öğrencileri ve anasınıfı öğrencileri bir hafta uyum haftası için erken başlayacak.