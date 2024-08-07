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Wanda Nara Tesettüre Girdi Sosyal Medya Yıkıldı! Başörtüsü Takmayı Çok Sevdi

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Galatasaray’ın Yıldızı Mauro Icardi ile ayrılık kararı alan Wanda Nara, tesettüre girdi. Wanda Nara’nın başörtülü yeni tarzı sosyal medyada gündem oldu.

Galatasaray’ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi’den ayrılmaya karar veren Wanda Nara gündemden düşmüyor. Çiftin boşanma aşamasında olduğu doğrulanırken Icardi’nin formsuz durumu da Galatasaray taraftarını İsyan ettiriyor.

Sosyal medya hesabından iddialı paylaşımlarına devam eden Wanda Nara bu defa yeni tarzını yayınladı. Son dönemlerde dünyaca ünlü yıldızların da katıldığı Trend akıma bu defa Wanda Nara dahil oldu. Daha önce Türkiye’de de başörtülü pozları dikkat çeken Wanda, yeniden başörtü ile poz verdi.

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SOSYAL MEDYANIN GÜNDEMİNE OTURDU

Sosyal medya hesabından hikaye bölümünden paylaşım yapan Wanda Nara, şapkasının üzerine başörtü bağladı. O paylaşım kısa sürede de sosyal medyanın gündemine oturdu. Bazı sosyal medya kullanıcıları yaptıkları yorumlarda, “Saçma olmuş”, “Yenge sana gitmemiş” yazdı.

İşte Wanda Nara’nın başörtülü yeni tarzı:

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