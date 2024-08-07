Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Yıl Sonuna Kadar E-Devlet’ten Yapılacak

Genel 07 Ağustos 2024

Meteoroloji 7 Ağustos 2024 hava durumu tahmin raporu açıklandı. Bazı illerde hava sıcaklıkları artacak, bazı illerde ise gök gürültülü sağanak yağış görülecek. Meteoroloji son dakika hava durumu tahminleri 7 Ağustos 2024 günü için yayınlandı. Meteorolojiden yapılan değerlendirmelere göre hava sıcaklıkları Yurt genelinde mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Ancak bazı illerimiz için de […]