Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Yıl Sonuna Kadar E-Devlet’ten Yapılacak

Ev sahipleri ve kiracılar için son dakika haberi… Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bir son dakika açıklaması yaparak kira kontratları ile ilgili önemli detayları duyurdu. Ev sahibi ve kiracılar kira kontratlarını Yıl sonuna kadar e-devlet üzerinden yapacak.
Ayrıntılar geliyor…
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