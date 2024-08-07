DEVLET DESTEKLİ 1.5 Milyon TL Faizsiz Kredi! 30 Ağustos Son Gün

Devlet destekli yeni faizsiz kredi fırsatı sabah erken saatlerde duyuruldu. Genç girişimcilere yönelik KOSGEB ve Halkbank işbirliği ile başlatılan yeni faizsiz kredinin miktarı 1.5 milyon TL oldu. Kendi işini kurmak ya da işini geliştirmek isteyenler için verilecek faizsiz kredi için başvurular başladı. Son başvuru tarihi ise 30 Ağustos 2024 olarak açıklandı. Peki kimler faizsiz kredi alabilir? Devlet destekli faizsiz kredi şartları neler?
Yeni iş kurmayı düşünen ya da işini büyütmek isteyen Genç Girişimciler için devletten büyük destek geldi. KOSGEB ve Halkbank işbirliği ile devlet destekli faizsiz kredi verilecek. Genç girişimcilere yönelik başlatılan faizsiz kredi kampanyasında üst limit 1.5 milyon TL olarak belirlendi. Faizsiz kredi şartları ve başvuru detayları da belli oldu. Ancak başvuru yapmak isteyen girişimcilerin acele etmesinde yarar var. Çünkü devlet destekli faizsiz kredi desteği için son başvuru tarihi 30 Ağustos 2024. İşte faizsiz kredi başvuru şartları ve detaylar…
KOSGEB yeni girişimci destek programını duyurdu. İş geliştirme desteği için 2024 ikinci Çağrı başvuruları açılırken 1.5 milyon liraya kadar faizsiz kredi desteği sağlanacağı bildirildi. Genç girişimcilere yönelik başlatılan faizsiz kredi kampanyasında başvurular 1 Ağustos tarihi itibarıyla açıldı. Başvuru yapmak isteyen adayların en geç 30 Ağustos tarihine kadar başvuru yapmaları gerekiyor.
KOSGEB ve Halkbank işbirliği ile verilecek olan devlet destekli faizsiz kredi kampanyasında kadın engelli genç Gazi veya şehit yakını girişimcilere ekstra destek ödemesi de verilecek. 1.5 milyon TL’ye ek olarak verilecek destek miktarının 150.000 TL olduğu açıklandı.
KOSGEB tarafından yapılan açıklamaya göre yeni genç girişimci destek programı kapsamında iş geliştirme desteği alacak adaylar için aranan şartlar belli oldu. Bu şartlar şu şekilde:
Girişimcinin işletmedeki kurucu payının en az %50 olması.
İşletmenin kuruluş tarihinden itibaren 1 yıl içinde desteğe başvuru yapmak
Daha önce KOSGEB tarafından verilen girişimcilik desteklerinden yararlanmamak.
Bu şartları Taşıyan Genç Girişimciler başvuru işlemlerini KOSGEB ya da Halkbank aracılığıyla yapabilecek. Son başvuru tarihinin 30 Ağustos olduğunu unutmayın.
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