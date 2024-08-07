Devlet Üniversitesi 2024 HARÇ Ücretleri Açıklandı

Son dakika haberi… 2024 YKS tercihlerinin sona ermesinin ardından Devlet Üniversitesi kayıt ücretleri açıklandı. Peki devlet üniversitelerine kayıt parası ne kadar?

Milyonlarca öğrencinin katıldığı YKS 2024 sınav sonuçlarının belli olmasının ardından tercih süreci başlamıştı. YKS 2024 tercihleri de Geçtiğimiz günlerde tamamlandı. Şimdi milyonlarca öğrenci üniversiteye gitme heyecanı yaşıyor. Bir yandan da devlet üniversitelerinin harç ücretleri, katkı payı ücretleri öğrenciler tarafından yakından takip ediliyor. Peki devlet üniversitelerinin harç ücretleri ne kadar? Devlet üniversiteleri kayıt parası alıyor mu? Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri hangileri?

YKS 2024 tercih süreci sona erdi. Milyonlarca öğrenci üniversiteye gitme heyecanı yaşarken üniversitelerin kayıt tarihleri de belli oldu. Tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından üniversite kayıt işlemleri 19-23 Ağustos tarihlerinde yapılacak. Yani önümüzdeki hafta içinde 2024 YKS tercih sonuçlarının açıklanması bekleniyor. Öğrenciler bir yandan Hangi üniversiteye yerleşeceklerini heyecanla takip ederken bir yandan da üniversitelerin kayıt ücretlerini araştırıyor.

TÜRKİYE’NİN EN İYİ DEVLET ÜNİVERSİTELERİ HANGİLERİ?

YKS sınavına giren milyonlarca öğrenci üniversite heyecanı yaşıyor. Tercih sonuçlarının da önümüzdeki hafta açıklanacağı tahmin ediliyor. Öğrenciler bir yandan da Türkiye’nin en iyi devlet üniversiteleri hangileri sorusuna yanıt bulmaya çalışıyor. Türkiye’de en iyi üniversiteler arasında İstanbul Teknik Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Ege Üniversitesi, Erciyes Üniversitesi ve Dokuz Eylül Üniversitesi yer alıyor.

DEVLET ÜNİVERSİTELERİ 2024 HARÇ ÜCRETLERİ

2024 üniversite kayıt işlemleri 19 Ağustos tarihinde başlayacak. Devlet üniversitelerinin harç ücretleri de netleşmeye başladı. İşte bölümlere göre devlet üniversitelerinin harç ücretleri:

Hukuk ve İşletme Fakülteleri 10.000 TL

Tarih ve Coğrafya fakülteleri 8.889 TL

Bilgisayar ve Bilişim Faaliyetleri ile Teknoloji Fakülteleri 13.234 TL

Müzik ve Görsel Sanat Eğitim Fakülteleri 16.659 TL

Fen Edebiyat Fakülteleri 11.091 TL olarak belirlendi.

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NOT: Devlet üniversitelerinin harç ücretleri üniversiteden üniversiteye de farklılık gösteriyor. O sebeple Hangi üniversiteye kayıt yaptıracaksanız resmi internet sitesini ziyaret ederek daha detaylı bilgi alabilirsiniz.