Mini EYT Sürprizi! Prim Eksiği Olanlara Torba Yasa’da Erken Emeklilik Var

Torba yasa ile Mini EYT sürprizi mi geliyor? SGK girişi 1999 sonrası olan milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi var. 2. EYT ile erken emeklilik kapısı ardına kadar açılacak.

Prim eksiği olan milyonlarca vatandaşa torba yasada dikkat çeken Müjde geliyor. Eksik prim nedeniyle EYT’yi kaçıranlar için yeni fırsat Mini EYT olacak. Yaklaşık 1 milyon kişi erken emeklilik hakkına Ekim ayından itibaren sahip oluyor. Peki Mini EYT şartları neler? Mini EYT kimleri kapsayacak? SGK girişi 1999 sonrası olanlara torba yasa ile erken emeklilik müjdesinin detayları haberimizde…

EYT yasası, geçtiğimiz yıl şubat ayının son günlerinde TBMM’de kabul edilmiş ve hemen ardından da resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe girmişti. EYT ile milyonlarca vatandaş erken emeklilik hakkına sahip oldu. Ancak yaş şartı olmasa da EYT’de bir takım şartlar vardı. Bunlardan en önemlisi ise prim gün sayısı şartı oldu. EYT’yi prim eksiği nedeniyle kaçıran 1 milyondan fazla vatandaş var. Bu vatandaşlara ise Mini EYT müjdesi geliyor. TBMM’ye gelen torba yasa ile Mini EYT çıkacak ve 1 milyondan fazla kişi eksik primle Emeklilik fırsatına sahip olacak. Peki Mini EYT şartları neler? Mini EYT kimleri kapsayacak?

EKSİK PRİMİ OLANLARA MİNİ EYT SÜRPRİZİ

TBMM’ye sunulan torba yasa kabul edilirse Eksik prim nedeniyle EYT’yi kaçıran bir milyondan fazla kişiye erken emeklilik hakkı yeniden verilecek. Torba yasa maddeleri arasında bulunan Mini EYT adı da verilen madde sayesinde küçük esnaf erken emeklilik şansına sahip olacak. Sadece 10 ve altında çalışanı olan küçük esnafı kapsayan yeni torba yasa maddesi ile ilgili detaylar ortaya çıktı.

PRİM GÜNÜ ŞARTI 7200’E DÜŞÜYOR

Torba yasanın ilgili maddesi bağ-kurlular için EYT’de aranan 9000 gün prim şartının 7200 güne düşürülmesini içeriyor. Böylece küçük esnaf erken emeklilik fırsatına sahip olacak. Bu düzenleme bir yandan Mini EYT olarak da biliniyor. Milyonlarca kişiyi kapsayacak olan düzenleme prim eksiği olanların yeniden EYT kapsamına alınmasını sağlayacak. Böylece bağ-kurlular 5 yıl erken emeklilik hakkını elde edecek. Ayrıca söz konusu şartı tamamlayan bağ-kurlular için yaş şartı da aranmayacak.

PRİM EKSİĞİ OLANLARA BÜYÜK SÜRPRİZ

Prim eksiği nedeniyle EYT’yi kaçıran bağ kurlular için büyük sürpriz torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. 1 milyon kişinin yararlanması beklenen 5 yıl erken emeklilik imkanı TBMM’de kabul edilirse hemen resmi gazetede yayınlanacak ve yürürlüğe girecek. Kanun teklifinin AK Parti tarafından hazırlanmış olması da EYT’yi kaçıran bağ kurulların Umut

Mini EYT düzenlemesinin ne zaman TBMM’den geçeceği de yavaş yavaş şekilleniyor. Meclis, şu anda tatilde. Ekim ayının başından itibaren yeni çalışma dönemi başlayacak. Başta Mini EYT düzenlemesi olmak üzere torba yasa maddelerinin yeni çalışma döneminde görüşüleceği ve ekim ayı sonuna kadar da kabul edileceği öğrenildi.