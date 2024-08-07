Puf Puf Kabaran Pastane Poğaçasının Sırrı Çözüldü! Buğday Unu Yerine Bunu Ekleyin

Pastane kıvamında, puf puf kabaran Poğaça yapmak isteyenlere formül verirdi. Poğaçayı klasik buğday unu ile yapanlar dikkat nokta artık bunu bir kenara bırakacak ve o unu kullanacaksınız. Çünkü poğaçalara bu unu katmak puf puf kabarmasını sağlıyor.
Damak çatlatan muhteşem Poğaça yapmak isteyenler hemen bakın. Puf puf kabaran poğaça tarifi belli oldu. İşte mısır unu ile yapacağınız harika bir poğaça tarifi…
Evde yaptığınız poğaçalar pastane kıvamında olmuyorsa, bir türlü puf puf kabaran poğaça yapamıyorsanız bu tarifi mutlaka deneyin. Poğaçaya buğday unu yerine mısır unu eklemek daha fazla kabarmasına yardımcı oluyor. İşte puf puf kabaran poğaça tarifi:
Malzemeler:
Hazırlanışı:
Geniş bir kaba karıştırma kabının içine mısır unu kabartma tozu ve tuzu ekleyerek iyice birbirine karışmasını sağlayın.
Ardından Hazırladığınız karışımın ortasına bir havuz açın ve içine su yoğurt ile sıvı yağ ekleyin. Hamur ele yapışmayacak kıvama gelene kadar yoğurmaya devam edin.
Daha sonra hamurdan alacağınız ceviz büyüklüğündeki parçaları koparıp avucunuzun içinde yuvarlayın ve poğaça şekline getirin. Hazırladığınız poğaçaları yağlı kağıt serilmiş bir fırın tepsisine dizin ve Üzerine de biraz bastırarak şekil verin.
Poğaçaların üzerine bir fırça yardımıyla yumurta sarısı sürün. Ancak Yumurta sarısının çırpılmış olmasına dikkat edin. Dilerseniz üzerine Susam ya da çörek otu serpiştirebilirsiniz.
Artık poğaçalarınız hazır, daha önce ısıttığınız 180 derece fırında poğaçaları üstü kızarana kadar Yani yaklaşık 20-25 dakika kadar pişirin.
Çay saatlerinde artık bu poğaçalar vazgeçilmeziniz olacak.
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