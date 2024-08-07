Borsa Toparlandı! Yükseliş Devam Ediyor

Borsada Pazartesi günü tüm dünyada sert hareketler yaşanmış ve adeta çakılmıştı. Borsa İstanbul’da Yükseliş başladı.

Dünya borsaları Pazartesi günü şaşırtıcı bir şekilde sert hareketler yapmış ve adeta çakılmıştı. Dün borsa İstanbul’da düşüş devam etse de bugün borsa toparlanıyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, günün ilk yarısına değer kazanarak başladı. Sabah saatlerinden itibaren %1.64 değer kaydeden BİST 100 endeksi 10.043,04 puana kadar çıktı.

BORSA İSTANBUL TOPARLANIYOR

Pazartesi günü yaşanan büyük çekişin ardından toparlanmaya başlayan Borsa İstanbul günün ilk yarısında Yükseliş eğilimi ile hareket etti. Bugün saat 13 itibariyle BIST100 endeksi önceki kapının kapanışa göre 161,80 puan artış göstererek 10.043,04 puana çıktı. Bugün öğle saatlerine kadar borsa İstanbul’da toplam işlem hacmi ise 42.9 milyar lira olarak kaydedildi.

Borsa İstanbul’da bugün bankacılık endeksi %1.48, Holding endeksi %1.74 değer kazandı. Sabah saatlerinden bu yana borsa İstanbul’da Tüm sektör endeksleri yükselirken en çok kazandıran sektör ise %4.65 ile Madencilik sektörü oldu.

Pazartesi günü yaşanan büyük çöküşün ardından Borsa İstanbul’un toparlanmaya başlaması yatırımcıların da yüzünü güldürdü. Analistler tarafından yapılan açıklamada bu yükselişte Merkez bankalarının yetkilileri tarafından yapılan rahatlatan açıklamaların etkisi olduğu belirtildi.