100 Bin TL Birikmişi Olana TOKİ’den Ev Müjdesi! 29 İlde Ucuz 2+1, 3+1 Ev Satışı Başladı

Konut sahibi olmak isteyenler için TOKİ’den sürpriz haber geldi. Yeni TOKİ ucuz konut projesi başladı. Tam 29 ilde 138 konut satışa çıkıyor. Sadece 100.000 TL birikmişi olanlar hemen kuraya girebiliyor. Peki 2024 TOKİ konut projesi hangi illerde? 2024 TOKİ peşinat ne kadar kaç TL? İşte TOKİ konut projesi olan iller ve peşinat detayları…
Artan konut fiyatları nedeniyle Türkiye’de vatandaşlar için ev sahibi olmak artık sadece bir hayal haline geldi. O sebeple de ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ konut projesi ilanlarını yakından takip ediyor. Ev fiyatları Zirve yaparken TOKİ’den ucuz konut projesi geldi. Tam 29 ilde 138 konut satışa çıkacak. Bu ki yeni konut projesi kapsamında YÜZDE 25 peşinat verenler kuraya girebiliyor. 72 ay vade ve ucuz taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için Toki’nin yeni konut projesi fırsatlarını derledik.
TOKİ yeni konut projesi olan iller vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2024 TOKİ ev satışı yapılacak iller şöyle:
“Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli ve Zonguldak”
Bugünün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaptığı kampanya kapsamında teminat bedeli de belli oldu. Elinde 100.000 TL birikmiş parası olanlar TOKİ’den 1+1 ev sahibi olma fırsatına sahip oluyor. Evin geri kalan Bedeli ise 72 ay taksitli olarak ödeniyor. TOKİ’nin Bursa Nilüfer Konut Projesi kampanyasında ise 2+1 konut için teminat Veli 200 bin TL olarak isteniyor.
TOKİ açık artırma toplantısına katılmak isteyen ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların öncesinde Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla teminat bedelini ödemeleri gerekiyor. TOKİ Konutları teminat bedelleri ise şöyle:
muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,
muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,
muhammen bedeli 1.500.000 – 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,
muhammen bedeli 4.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.
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