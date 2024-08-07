Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

100 Bin TL Birikmişi Olana TOKİ’den Ev Müjdesi! 29 İlde Ucuz 2+1, 3+1 Ev Satışı Başladı

Yayınlanma:
ABONE OL

TOKİ’den 29 ilde ucuz konut müjdesi geldi. 100.000 TL birikmiş olanlar bu fırsatı kaçırmasın. İşte TOKİ ucuz konut fırsatları…

Konut sahibi olmak isteyenler için TOKİ’den sürpriz haber geldi. Yeni TOKİ ucuz konut projesi başladı. Tam 29 ilde 138 konut satışa çıkıyor. Sadece 100.000 TL birikmişi olanlar hemen kuraya girebiliyor. Peki 2024 TOKİ konut projesi hangi illerde? 2024 TOKİ peşinat ne kadar kaç TL? İşte TOKİ konut projesi olan iller ve peşinat detayları…

Artan konut fiyatları nedeniyle Türkiye’de vatandaşlar için ev sahibi olmak artık sadece bir hayal haline geldi. O sebeple de ev almak isteyen vatandaşlar TOKİ konut projesi ilanlarını yakından takip ediyor. Ev fiyatları Zirve yaparken TOKİ’den ucuz konut projesi geldi. Tam 29 ilde 138 konut satışa çıkacak. Bu ki yeni konut projesi kapsamında YÜZDE 25 peşinat verenler kuraya girebiliyor. 72 ay vade ve ucuz taksitlerle ev sahibi olmak isteyenler için Toki’nin yeni konut projesi fırsatlarını derledik.

TOKİ EVLERİ HANGİ İLLERDE SATILACAK?

TOKİ yeni konut projesi olan iller vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor. 2024 TOKİ ev satışı yapılacak iller şöyle:

İLGİLİ HABER Borsa Toparlandı! Yükseliş Devam Ediyor

“Adana, Afyonkarahisar, Ankara, Aydın, Balıkesir, Batman, Bursa, Çorum, Denizli, Edirne, Erzincan, Erzurum, Eskişehir, Hakkari, İzmir, Karaman, Kars, Kayseri, Kırıkkale, Kırşehir, Konya, Nevşehir, Rize, Sakarya, Samsun, Siirt, Trabzon, Tunceli ve Zonguldak”

100.000 TL BİRİKMİŞİ OLAN EV SAHİBİ OLUYOR

Bugünün Sakarya’nın Adapazarı ilçesinde yaptığı kampanya kapsamında teminat bedeli de belli oldu. Elinde 100.000 TL birikmiş parası olanlar TOKİ’den 1+1 ev sahibi olma fırsatına sahip oluyor. Evin geri kalan Bedeli ise 72 ay taksitli olarak ödeniyor. TOKİ’nin Bursa Nilüfer Konut Projesi kampanyasında ise 2+1 konut için teminat Veli 200 bin TL olarak isteniyor.

2024 TOKİ KONUTLARI TEMİNAT BEDELLERİ

TOKİ  açık artırma toplantısına katılmak isteyen ve ev sahibi olmak isteyen vatandaşların öncesinde Halk Bankası ve Ziraat Bankası aracılığıyla teminat bedelini ödemeleri gerekiyor. TOKİ Konutları teminat bedelleri ise şöyle:

muhammen bedeli 699.999.- TL’ye kadar olanlar için 40.000.-(Kırkbin) TL,

muhammen bedeli 700.000 – 1.499.999.- TL’ye kadar olanlar için 100.000.-(Yüzbin) TL,

muhammen bedeli 1.500.000 – 3.999.999.- TL’ye kadar olanlar için 200.000.-(İkiyüzbin) TL,

muhammen bedeli 4.000.000.- TL ve üstünde olanlar için 500.000.-(Beşyüzbin) TL katılım teminatı ödemek zorundadırlar.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
07 Ağustos 2024
DEVLET DESTEKLİ 1.5 Milyon TL Faizsiz Kredi! 30 Ağustos Son Gün

Devlet destekli faizsiz kredi fırsatı açıklandı. 1.5 milyon TL faizsiz krediden yararlanmak isteyenler için son gün 30 Ağustos 2024. Devlet destekli yeni faizsiz kredi fırsatı sabah erken saatlerde duyuruldu. Genç girişimcilere yönelik KOSGEB ve Halkbank işbirliği ile başlatılan yeni faizsiz kredinin miktarı 1.5 milyon TL oldu. Kendi işini kurmak ya da işini geliştirmek isteyenler için […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
Asgari ücret 25.000 TL oluyor! 1 Eylül’den İtibaren YENİ ASGARİ ÜCRET Ödenecek

Asgari ücret zammı son dakika bomba İddia… 1 Eylül’den itibaren geçer yine asgari ücret açıklandı. Asgari ücret 25.000 TL’ye yükseliyor. Günlerdir devam eden asgari ücret ara Zam tartışmalarına yeni bir boyut daha geldi. Asgari ücrete ne zaman ek zam yapılacak, asgari ücrete ara zam olacak mı soruları gündemden düşmezken tarih verildi. Asgari ücret 25 bin […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
Emekliye Müjde: Maaş Farkı Ödemeleri Hesaplarda

Emekliye müjde son dakika SGK tarafından duyuruldu. Milyonlarca emeklinin hesabına maaş farkı ödemeleri yattı. En düşük emekli maaşı TBMM kararıyla 12.500 TL’ye yükseltilmişti. Ancak bu kararın Temmuz ayının son günlerinde alınması ve resmi gazetede yayınlanması ile birlikte emekliler için maaş farkı ödemesi ortaya çıkmıştı. Merakla beklenen maaş farkı ödemelerine ilişkin SGK’dan son dakika açıklaması geldi. […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
16 Milyon Emekliye SABAH MÜJDESİ! Çifte Ödemeyi Açıkladı: Emeklilere Hayırlı Olsun

16 milyon emekli için sabah müjdesi verildi. Emeklilere çifte promosyon fırsatı var. İlk hamle devlet bankasından geldi. Emekli maaş zammı Temmuz 2024 süreci tamamlandı. Hem SSK ve bağ-kur emeklisinin kök maaşı arttırıldı hem de en düşük emekli maaşı yükseldi. Emekliye yapılan zamlar bankaları da harekete geçirdi. Emekli maaş promosyonları için bankalar devreye girerken güncellemeler de […]

Puf Puf Kabaran Pastane Poğaçasının Sırrı Çözüldü! Buğday Unu Yerine Bunu Ekleyin

Mini EYT Sürprizi! Prim Eksiği Olanlara Torba Yasa’da Erken Emeklilik Var

Devlet Üniversitesi 2024 HARÇ Ücretleri Açıklandı

MEB’den Flaş Açıklama: Yaz Tatili Kısaldı Mı?

Ev Sahipleri ve Kiracılar Dikkat! Yıl Sonuna Kadar E-Devlet’ten Yapılacak

Wanda Nara Tesettüre Girdi Sosyal Medya Yıkıldı! Başörtüsü Takmayı Çok Sevdi