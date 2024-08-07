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Kerem Aktürkoğlu Arkadaşlarıyla Vedalaştı! Taraftar Kalsın İstiyor Ama…

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Galatasaray’ın Yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu’ndan transfer haberi geldi. Anlaşma sağlandı, arkadaşları ile vedalaştı. Peki Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidiyor?

Yeni sezonun başlamasına Kısa bir süre kala Galatasaray’dan yeni transfer haberi geldi. Galatasaray’ın ve milli takımın Yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu gidiyor. Son dakika Galatasaray transfer haberine göre Kerem Aktürkoğlu için anlaşma sağlandı. Peki Kerem Aktürkoğlu hangi takıma gidiyor?

KEREM AKTÜRKOĞLU RUSYA YOLCUSU

Gelen son dakika haberine göre Galatasaray’ın Yıldız futbolcusu Kerem Aktürkoğlu için Rus ekiplerinden Spartak Moskova devreye girdi. Galatasaray ve Spartak Moskova arasında yapılan transfer görüşmeleri olumlu sonuçlandı. Ancak transferin yapılabilmesi için Kerem Aktürkoğlu’nun kararı bekleniyor.

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