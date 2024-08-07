5,10 ve 20 TL’den sonra o da tarih oluyor! ATM’den Para Çekecekler Dikkat

ATM’den para çekecek herkese ilgilendiriyor. 5,10 ve 20 TL’den sonra o banknot da tarihe karışıyor. İşte detaylar…

ATM’den para çekecekler dikkat. ATM’den verilen banknotlar bir kez daha değişiyor. 5, 10 ve 20 TL’lik banknotlar geçtiğimiz aylarda ATM’lerden kaldırılmıştı. Bu defa başka bir banknot için daha kötü haber geldi. Artık o banknot ATM’lerde yer almayacak.

ATM’lerde bir dönem sona eriyor. Türkiye’de artan enflasyon nedeniyle bazı banknotlar artık yeterli gelmiyor. Bu sebeple de Geçtiğimiz aylarda ATM’lerden 5, 10 ve 20 TL’lik banknotlar kaldırılmıştı. Ancak bu da Yeterli olmadı. ATM’lerden kaldırılan banknotların arasına bir Yenisi daha ekleniyor. Artık o banknotlar ATM’den çekilemeyecek.

5 TL, 10 TL VE 20 TL’LİK BANKNOTLARDAN SONRA O DA KALDIRILIYOR

Türkiye’de yüksek enflasyon nedeniyle Geçtiğimiz aylarda ATM’lerden 5 TL, 10 TL ve 20 TL’lik banknotlar kaldırılmıştı. Mevcut durumda ATM’lerde en küçük banknot 50 TL olarak biliniyor. Ancak son alınan karar doğrultusunda ATM’lerde en düşük nakit çekim limiti 200 TL’ye yükselebilir. Özellikle esnafın bozuk para sıkıntısı yaşaması nedeniyle Hazine ve Maliye Bakanlığı, bu yönde darphaneye talimat verdi.

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Son dönemlerde enflasyon artışı nedeniyle ATM’lerde nakit çekim limiti 30.000 TL’ye kadar çıkarıldı. Bugün açıklanan sonuçlara göre Türk Lirası son 40 ayın en yüksek seviyesine ulaştı ancak piyasadaki etkileri hala beklendiği düzeye gelmedi. O sebeple ATM’ler artık 10 TL ve 20 TL gibi küçük banknotları kullanmıyor. Bunun yerine 50 TL’lik banknotlar ATM’lere yükleniyordu.

Ziraat Bankası Eski Genel Müdür Yardımcısı Şenol Babuşçu, ATM’lere ilişkin yeni döneme açıkladı. Sosyal medya üzerinden bir açıklama yayınlayan Babuşçu, artık birçok ATM’ye 50 TL de koyulmadığını bildirdi. Yakın zamanda 100 TL’lik banknot içinde aynı uygulamanın başlayabileceğini belirten babuşçu, bu durumda 500 TL’lik ve 1000 TL’lik banknot basılmasının yeniden gündeme geleceğini ifade etti.