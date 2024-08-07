Emekliye YENİ ZAM! Müthiş Müjde 19.15’te Açıklandı: En Düşük Emekli Maaşı 15.000 TL Oluyor

Emekliye yeni zam müjdesi. Son dakika haberi açıklandı: En düşük emekli maaşı 15.000 TL olarak ödenecek.

Emekli maaşı alanlara yeni zam müjdesi saat 19.15’te duyuruldu. En düşük emekli maaşı 15.000 TL olarak ödenecek. Milyonlarca emekli, Temmuz ayında yaşayamadığı sevinci Ağustos ayında yaşıyor. SSK ve BAĞ-KUR emeklisinin maaş zammı tepki çekse de hükümet bu hatayı düzeltiyor. Peki Emekliye ne kadar zam geldi? En düşük emekli maaşı kaç TL oldu?

Emekli maaşlarına Temmuz ayında yapılan artış kesinleşti ve resmi gazetede yayınlandı. Milyonlarca emekli yılın ikinci 6 aylık yarısında Zamlı maaş alacak. Emekliler, en çok en düşük emekli maaşı konusunu konuşmuştu. AK Parti tarafından hazırlanan kanun teklifi TBMM’ye sunuldu ve en düşük emekli maaşı da 12.500 TL olarak belirlendi. Fakat Yapılan bu zam emeklileri tatmin etmedi. Son gelen iddiaya göre en düşük emekli maaşına yeni zam geliyor. En düşük emekli maaşının 15.000 TL’ye yükseleceği iddialar arasında. Peki ilave zam ne zaman gelecek? Emekliye ne kadar ilave zam yapılacak?

EMEKLİYE İLAVE ZAM GELİYOR

Emekliler, Temmuz ayında yapılan zamları yeterli bulmamış ve bu yönde Cumhurbaşkanı Erdoğan’a tepki göstermişti. Milyonlarca emeklinin ilave zam beklentisi devam ediyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da ilave zam için kurmaylarına talimat verdiği öğrenildi. SSK ve BAĞ-KUR emeklisi sayısı milyonlara ulaşırken Cumhurbaşkanı Erdoğan artık önemli bir sosyal grup olan emeklilerden tepki çekmek istemiyor. AK Parti kulislerinden gelen bilgilere göre bu nedenle emekliye ek zam yapılması için çalışmalar başladı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 15.000 TL OLACAK İDDİASI

Son dakika haberine göre Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri harekete geçti. 12.500 TL olarak belirlenen en düşük emekli maaşının arttırılması için çalışmalar yürütülüyor. Gelen bilgiye göre en düşük emekli maaşına 2500 TL daha ilave zam yapılması ve yeni en düşük emekli maaşının 15.000’ye çıkarılması planlanıyor.

KÖK MAAŞLARA REFAH PAYI ZAMMI

Emekli maaş zammı ile ilgili bir iddia daha gündemde. O da SGK uzmanlarından Geldi. AK Parti kaynaklarından aldıkları bilgileri aktaran Sosyal Güvenlik uzmanları, en düşük emekli maaşının yanı sıra emekli kök maaş içinde güncelleme yapılacağını öne sürüyor. SGK uzmanlarına göre emekli kök maaşları 3000 TL ilave zam gelecek.

Ancak bu iddialar şu an için AK Parti kaynakları tarafından doğrulanmadı. Emekli maaşlarına ilave zam konusu kesinleşirse haberlerimizde detayları bulabilirsiniz.