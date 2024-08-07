İstanbullular Dikkat! Hazırlığınızı Yapın: Büyük Tehlike Kapıda

İstanbullular için büyük tehlike kapıya dayandı. Resmen kısa süre içinde tükenecek. Şimdiden hazırlığınızı yapın.

İstanbullular için kritik uyarı geldi. Bu yıl İstanbul’da son yılların en kurak Kış ayları yaşandı. Aynı zamanda bahar aylarında da beklenen yağmurlar olmadı. Yaz ayları da hem sıcak hem de kurak geçiyor. Aşırı sıcaklar İstanbul’u zorlarken İstanbulluları bekleyen önemli bir tehlike daha var. Çünkü İstanbul’un barajlarında doluluk oranı %55,65 seviyesine karar geriledi. Kısa süre içinde beklenen yağışların yağmaması durumunda İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.

İSTANBULLULAR İÇİN BÜYÜK TEHLİKE KAPIDA

İstanbul barajları ile ilgili alarm veren bilgiler yayınlandı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da Mayıs ayında %83.43’e kadar yükselen barajların doluluk seviyesi düşmeye başladı. Bugün itibarıyla yapılan son ölçümlerde İstanbul barajlarının doluluk oranı %55.65 oldu.

BARAJLARA GÖRE DOLULUK ORANLARI

İstanbul’da barajlara göre doluluk oranı da belli oldu. En yüksek su seviyesi Elmalı barajında %61,79 olarak ölçüldü. Büyükçekmece barajında yüzde 53,03, Ömerli barajında %59,61, Darlık barajında %58,59, pabuç Dere barajında %36,55,kazandere barajında %24,99,alibey barajında %23,31,sazlıdere barajında %52,5,ıstancalar barajında ise %32.5 su ölçüldü.

İstanbul için bu yıl Melen ve yeşil çaydan 326,73 milyon metreküp su alındı. Mega kente içme suyu arıtma tesislerinden verilen su miktarı 689.2 milyon metreküp oldu.

İstanbul’da günlük su tüketimi 3 milyon 247 bin metreküp olarak ölçülürken barajların doluluk oranı da alarm vermeye devam ediyor.

Eğer yaz aylarında ve Sonbaharda beklenen yağışlar olmazsa İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.