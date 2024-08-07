İstanbullular Dikkat! Hazırlığınızı Yapın: Büyük Tehlike Kapıda

İstanbullular için kritik uyarı geldi. Bu yıl İstanbul’da son yılların en kurak Kış ayları yaşandı. Aynı zamanda bahar aylarında da beklenen yağmurlar olmadı. Yaz ayları da hem sıcak hem de kurak geçiyor. Aşırı sıcaklar İstanbul’u zorlarken İstanbulluları bekleyen önemli bir tehlike daha var. Çünkü İstanbul’un barajlarında doluluk oranı %55,65 seviyesine karar geriledi. Kısa süre içinde beklenen yağışların yağmaması durumunda İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.
İstanbul barajları ile ilgili alarm veren bilgiler yayınlandı. İSKİ tarafından paylaşılan verilere göre İstanbul’da Mayıs ayında %83.43’e kadar yükselen barajların doluluk seviyesi düşmeye başladı. Bugün itibarıyla yapılan son ölçümlerde İstanbul barajlarının doluluk oranı %55.65 oldu.
İstanbul’da barajlara göre doluluk oranı da belli oldu. En yüksek su seviyesi Elmalı barajında %61,79 olarak ölçüldü. Büyükçekmece barajında yüzde 53,03, Ömerli barajında %59,61, Darlık barajında %58,59, pabuç Dere barajında %36,55,kazandere barajında %24,99,alibey barajında %23,31,sazlıdere barajında %52,5,ıstancalar barajında ise %32.5 su ölçüldü.
İstanbul için bu yıl Melen ve yeşil çaydan 326,73 milyon metreküp su alındı. Mega kente içme suyu arıtma tesislerinden verilen su miktarı 689.2 milyon metreküp oldu.
İstanbul’da günlük su tüketimi 3 milyon 247 bin metreküp olarak ölçülürken barajların doluluk oranı da alarm vermeye devam ediyor.
Eğer yaz aylarında ve Sonbaharda beklenen yağışlar olmazsa İstanbul susuzluk tehlikesi ile karşı karşıya kalacak.
İlgili Haberler
Puf puf kabaran Poğaça yapmak isteyenler için formülü belli oldu. Poğaçaya buğday unu yerine bunu ekleyin sonucu görün. Pastane kıvamında, puf puf kabaran Poğaça yapmak isteyenlere formül verirdi. Poğaçayı klasik buğday unu ile yapanlar dikkat nokta artık bunu bir kenara bırakacak ve o unu kullanacaksınız. Çünkü poğaçalara bu unu katmak puf puf kabarmasını sağlıyor. Damak […]
Torba yasa ile Mini EYT sürprizi mi geliyor? SGK girişi 1999 sonrası olan milyonlarca vatandaşa erken emeklilik müjdesi var. 2. EYT ile erken emeklilik kapısı ardına kadar açılacak. Prim eksiği olan milyonlarca vatandaşa torba yasada dikkat çeken Müjde geliyor. Eksik prim nedeniyle EYT’yi kaçıranlar için yeni fırsat Mini EYT olacak. Yaklaşık 1 milyon kişi erken […]
Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz’dan Ev sahipleri ve Kiracıları ilgilendiren son dakika açıklaması geldi. Ev sahipleri ve kiracılar için son dakika haberi… Cumhurbaşkanı yardımcısı Cevdet Yılmaz bir son dakika açıklaması yaparak kira kontratları ile ilgili önemli detayları duyurdu. Ev sahibi ve kiracılar kira kontratlarını Yıl sonuna kadar e-devlet üzerinden yapacak. Ayrıntılar geliyor… kader gun See Full […]
Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel’in 2019 yılında göreve gelir gelmez bir ilk olarak hayata geçirdiği ve sonraki yıllar diğer belediyelere de öncülük eden ‘Mahallemi Dinliyorum’ toplantılarının ikinci serisi, ‘Komşu Buluşmaları’ adıyla başladı. Kartal’ın beş yıllık yol haritasının Kartallılar ile birlikte belirleneceği toplantıların ilki geçtiğimiz dönem görkemli bir törenle açılışı gerçekleştirilen Yalı Yunus Topselvi Kültür Merkezi […]