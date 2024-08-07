Kartal Gazetesi

Kategoriler

Kurumsal

SOSYAL MEDYA HESAPLARIMIZ

MOBİL UYGULAMALARIMIZ

Play Store Light Apple Store Light
AnasayfaNöbetçi EczaneKünyeİletişim
Kartal Gazetesi
Kartal Gazetesi

Paylaş
veya
aşağıdaki bağlantıyı paylaşın:
Anasayfa Ekonomi

50 Yaş Altı Erken Emeklilik Sürprizi! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olan ŞİPŞAK Emekli Oluyor

Yayınlanma:
ABONE OL

Erken emeklilik bekleyenler için sevindirici gelişme. SGK girişi 1999-2008 arası olanlara şipşak 50 yaş altı erken emeklilik fırsatı geldi.

SGK girişi 1999-2008 olanlar erken emeklilik fırsatı altın tepside ayağınıza geldi. 50 yaş altı erken emeklilik TBMM’de onaylandı. Milyonlarca kişi, yeni düzenleme ile birlikte artık 10 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü ile emeklilik başvurusu yapabilecek. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor? 50 yaş altı erken emeklilik şartları neler? İşte milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi…

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl genel seçimlerin hemen ardından emeklilik sisteminde köklü değişiklikler olacağının sinyalini vermişti. Nihayet düzenleme hayata geçiyor. Kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik düzenlemeleri sayesinde 50 yaş altı erken emeklilik artık Mümkün olacak. Özellikle SGK girişi 1999-2008 arası olan kişiler erken emeklilik için öncelikli olacak. İşte yeni ergen emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler…

İLGİLİ HABER Emekliye YENİ ZAM! Müthiş Müjde 19.15’te Açıklandı: En Düşük Emekli Maaşı 15.000 TL Oluyor

EMEKLİLİK SİSTEMİ SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği erken emeklilik düzenlemesi Nihayet geliyor. Kademeli emeklilik ya da kısmi emeklilik olarak bilinen Yeni düzenlemede 10 yıl çalışma süresi ve 3600 prim şartı bulunuyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olup bu şartları yerine getirenler yaş şartı aranmadan yani 50 yaş altı emekli olabilecek. Ancak sigorta girişi 9 Eylül 1999 ve sonrası olanlar için şartlar değişiyor. SGK girişi 9 Eylül 1999’dan sonra olanlara 12,5 yıl ve 4.200 PRİM gün şartı getiriliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA

Kademeli emeklilik ya da kısmi emeklilik olarak bilinen düzenleme milyonlarca çalışan için erken emeklilik fırsatı sunacak. SSK ve bağ-kur’lu çalışanları kapsayacak olan düzenlemenin tarihi de merakla bekleniyordu. Torba yasa maddelerinin görüşmeleri Ekim ayında TBMM’nin açılması ile birlikte yeniden başlayacak. Kademeli emeklilik veya kısmı emeklilik olarak anılan düzenlemenin de bu tarihten itibaren görüşüleceği ve genel kurulda kabul edileceği tahmin ediliyor.

TORBA YASADA BAŞKA ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ VAR MI?

Torba yasa maddeleri arasında farklı erken emeklilik düzenlemeleri de var. Özellikle bağ-kurlular ve ev hanımları için önemli gelişmeler yaşanacak. EYT’yi prim eksiği nedeniyle kaçıran bağ kurlular prim indirimi sayesinde 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak. Aynı zamanda ev hanımları da Devletin vereceği prim desteği ile birlikte emeklilik yolunda bir adım atmış olacak.

author avatar
Merve Aydın
See Full Bio

İlgili Haberler

Ekonomi
07 Ağustos 2024
Son Dakika: Asgari Ücrete Yüzde 24,73 Zammı Açıkladı

Son dakika haberi. Asgari ücrete zam duyuruldu. Tam yüzde 24.73 zammı o isim açıkladı. Asgari ücrete zam var mı? Temmuz ayında memur ve emekli maaşlarına yapılan zamların ardından asgari ücret zammı da çok konuşulan konular arasında yer alıyor. TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu toplantısının ardından asgari ücret zammı ile ilgili önemli açıklama geldi. Peki asgari ücrete ara […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
100 Bin TL Birikmişi Olana TOKİ’den Ev Müjdesi! 29 İlde Ucuz 2+1, 3+1 Ev Satışı Başladı

TOKİ’den 29 ilde ucuz konut müjdesi geldi. 100.000 TL birikmiş olanlar bu fırsatı kaçırmasın. İşte TOKİ ucuz konut fırsatları… Konut sahibi olmak isteyenler için TOKİ’den sürpriz haber geldi. Yeni TOKİ ucuz konut projesi başladı. Tam 29 ilde 138 konut satışa çıkıyor. Sadece 100.000 TL birikmişi olanlar hemen kuraya girebiliyor. Peki 2024 TOKİ konut projesi hangi […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
Borsa Toparlandı! Yükseliş Devam Ediyor

Borsada Pazartesi günü tüm dünyada sert hareketler yaşanmış ve adeta çakılmıştı. Borsa İstanbul’da Yükseliş başladı. Dünya borsaları Pazartesi günü şaşırtıcı bir şekilde sert hareketler yapmış ve adeta çakılmıştı. Dün borsa İstanbul’da düşüş devam etse de bugün borsa toparlanıyor. Borsa İstanbul’da BİST 100 endeksi, günün ilk yarısına değer kazanarak başladı. Sabah saatlerinden itibaren %1.64 değer kaydeden […]

Ekonomi
07 Ağustos 2024
DEVLET DESTEKLİ 1.5 Milyon TL Faizsiz Kredi! 30 Ağustos Son Gün

Devlet destekli faizsiz kredi fırsatı açıklandı. 1.5 milyon TL faizsiz krediden yararlanmak isteyenler için son gün 30 Ağustos 2024. Devlet destekli yeni faizsiz kredi fırsatı sabah erken saatlerde duyuruldu. Genç girişimcilere yönelik KOSGEB ve Halkbank işbirliği ile başlatılan yeni faizsiz kredinin miktarı 1.5 milyon TL oldu. Kendi işini kurmak ya da işini geliştirmek isteyenler için […]

Roblox Nedir? Neden Erişim Engeli Getirildi

Türkiye’de Roblox’a Erişim Engeli Getirildi

İstanbullular Dikkat! Hazırlığınızı Yapın: Büyük Tehlike Kapıda

5,10 ve 20 TL’den sonra o da tarih oluyor! ATM’den Para Çekecekler Dikkat

Kerem Aktürkoğlu Arkadaşlarıyla Vedalaştı! Taraftar Kalsın İstiyor Ama…

Puf Puf Kabaran Pastane Poğaçasının Sırrı Çözüldü! Buğday Unu Yerine Bunu Ekleyin