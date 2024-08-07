50 Yaş Altı Erken Emeklilik Sürprizi! SGK Girişi 1999-2008 Arası Olan ŞİPŞAK Emekli Oluyor

Erken emeklilik bekleyenler için sevindirici gelişme. SGK girişi 1999-2008 arası olanlara şipşak 50 yaş altı erken emeklilik fırsatı geldi.

SGK girişi 1999-2008 olanlar erken emeklilik fırsatı altın tepside ayağınıza geldi. 50 yaş altı erken emeklilik TBMM’de onaylandı. Milyonlarca kişi, yeni düzenleme ile birlikte artık 10 yıl sigortalılık ve 3600 prim günü ile emeklilik başvurusu yapabilecek. Peki erken emeklilik kimleri kapsıyor? 50 yaş altı erken emeklilik şartları neler? İşte milyonlarca kişiye erken emeklilik müjdesi…

Milyonlarca çalışanı ilgilendiren emeklilik sistemi değişiyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz yıl genel seçimlerin hemen ardından emeklilik sisteminde köklü değişiklikler olacağının sinyalini vermişti. Nihayet düzenleme hayata geçiyor. Kademeli emeklilik ve kısmi emeklilik düzenlemeleri sayesinde 50 yaş altı erken emeklilik artık Mümkün olacak. Özellikle SGK girişi 1999-2008 arası olan kişiler erken emeklilik için öncelikli olacak. İşte yeni ergen emeklilik düzenlemesine ilişkin son gelişmeler…

EMEKLİLİK SİSTEMİ SİL BAŞTAN DEĞİŞİYOR

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın müjdelediği erken emeklilik düzenlemesi Nihayet geliyor. Kademeli emeklilik ya da kısmi emeklilik olarak bilinen Yeni düzenlemede 10 yıl çalışma süresi ve 3600 prim şartı bulunuyor. Sigorta girişi 8 Eylül 1999 öncesi olup bu şartları yerine getirenler yaş şartı aranmadan yani 50 yaş altı emekli olabilecek. Ancak sigorta girişi 9 Eylül 1999 ve sonrası olanlar için şartlar değişiyor. SGK girişi 9 Eylül 1999’dan sonra olanlara 12,5 yıl ve 4.200 PRİM gün şartı getiriliyor.

KADEMELİ EMEKLİLİK SON DAKİKA

Kademeli emeklilik ya da kısmi emeklilik olarak bilinen düzenleme milyonlarca çalışan için erken emeklilik fırsatı sunacak. SSK ve bağ-kur’lu çalışanları kapsayacak olan düzenlemenin tarihi de merakla bekleniyordu. Torba yasa maddelerinin görüşmeleri Ekim ayında TBMM’nin açılması ile birlikte yeniden başlayacak. Kademeli emeklilik veya kısmı emeklilik olarak anılan düzenlemenin de bu tarihten itibaren görüşüleceği ve genel kurulda kabul edileceği tahmin ediliyor.

TORBA YASADA BAŞKA ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMESİ VAR MI?

Torba yasa maddeleri arasında farklı erken emeklilik düzenlemeleri de var. Özellikle bağ-kurlular ve ev hanımları için önemli gelişmeler yaşanacak. EYT’yi prim eksiği nedeniyle kaçıran bağ kurlular prim indirimi sayesinde 5 yıl erken emeklilik hakkına sahip olacak. Aynı zamanda ev hanımları da Devletin vereceği prim desteği ile birlikte emeklilik yolunda bir adım atmış olacak.