Türkiye’de Roblox’a Erişim Engeli Getirildi

Sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim yasağının ardından, çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox oyununa da Türkiye’den erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox oyununa erişim durduruldu.
Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation’ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Kararın gerekçesi ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, ancak bu yasak, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.
Roblox’a getirilen erişim yasağı, Instagram’a uygulanan erişim engelinin hemen ardından geldi. Instagram’a erişim yasağı, kullanıcılar arasında büyük tepki ve tartışmalara yol açmıştı. Şimdi ise çocuklar arasında büyük bir popülariteye sahip olan Roblox oyununa erişimin engellenmesi, özellikle ebeveynler ve genç kullanıcılar arasında endişe yaratmış durumda.
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