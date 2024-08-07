Türkiye’de Roblox’a Erişim Engeli Getirildi

Instagram’ın ardından çocuklar arasında popüler olan Roblox oyununa da Türkiye’den erişim engeli getirildi. BTK’nın sitesinde yer alan bilgiye göre, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox’a erişim engellendi.

Sosyal medya platformu Instagram’a getirilen erişim yasağının ardından, çocuklar arasında oldukça popüler olan Roblox oyununa da Türkiye’den erişim engeli getirildi. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından yapılan açıklamaya göre, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla Roblox oyununa erişim durduruldu.

ERİŞİM ENGELİ VE BTK AÇIKLAMASI

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nun (BTK) resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Amerikan video oyunu geliştiricisi Roblox Corporation’ın aynı adlı oyunu, Adana 6. Sulh Ceza Hakimliği kararıyla erişime engellendi. Kararın gerekçesi ve detayları hakkında henüz bir açıklama yapılmadı, ancak bu yasak, Türkiye’de geniş yankı uyandırdı.

INSTAGRAM’DAN SONRA ROBLOX

Roblox’a getirilen erişim yasağı, Instagram’a uygulanan erişim engelinin hemen ardından geldi. Instagram’a erişim yasağı, kullanıcılar arasında büyük tepki ve tartışmalara yol açmıştı. Şimdi ise çocuklar arasında büyük bir popülariteye sahip olan Roblox oyununa erişimin engellenmesi, özellikle ebeveynler ve genç kullanıcılar arasında endişe yaratmış durumda.