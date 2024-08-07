Emekliye Yüzde 3.32 İLAVE ZAM! Resmen Açıklandı

SSK ve Bağ-Kur emeklisi yeni zamlı maaşlarını almaya başladı. Temmuz ayında maaşlar güncellenirken şimdiden 2025 yılı emekli zammı hesapları da yapılmaya başlandı. Milyonlarca emekliyi ilgilendiren ilk veri Ağustos ayı itibariyle netleşti. Peki 2025 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve Bağ-Kur emekli maaş zammı yüzde kaç olacak? İşte emekliler için merakla beklenen ilk zam oranı…
Emekliler, yasalar gereğince her yıl 2 kez zam alıyor. Yani emekli maaşlarına her 6 ayda bir enflasyon verileri doğrultusunda zam yapılıyor. Milyonlarca emeklinin maaşı Temmuz ayında 6 aylık enflasyon oranlarına göre yeniden belirlendi. SSK ve Bağ-Kur emeklisine yüzde 24,73 zam yapılırken en düşük emekli maaşı ise 12.500 TL oldu. Bir yandan emekliler ilave zam beklerken bir yandan da gözler 2024 emekli maaş zammına çevrildi. Peki 2025 emekli zammı ne kadar olacak? SSK ve BAĞ-KUR emeklisine ne kadar zam gelecek?
Milyonlarca emekli, enflasyon verilerine göre yılda iki kere zam alıyor. 2024 yılının ikinci yarısında yüzde 24,73 zam alan emekliler, 2025 yılı için ilk zam oranını Temmuz ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla öğrendi.
Emekliler, Türkiye’de enflasyon verilerine göre yılda iki kere maaş zammı alıyor. 2024 yılının ikinci yarısında yüzde 24,73 oranında zam alan emekliler, 2025 yılı için de zam beklentisi içinde. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), Temmuz ayı enflasyon verilerini açıkladı ve bu veri, emeklilerin alacağı zam oranının ilk belirleyicisi oldu.
TÜİK tarafından açıklanan Temmuz ayı enflasyon verisi yüzde 3.32 olarak duyuruldu. Bu oran, SGK ve BAĞ-KUR emeklileri için 2025 yılı zam oranının ilk parçasını oluşturuyor. Böylece, 2025 yılı için şimdiden yüzde 3.32 zam oranı kesinleşmiş oldu. Geriye kalan Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım ve Aralık aylarının enflasyon verileri açıklandıkça, 2025 yılı için net zam oranları belirlenmiş olacak.
2024 yılında, zamdan faydalanamayan en düşük emekli maaşları 10 bin TL’den 12 bin 500 TL’ye çıkarıldı. Bu artış, en düşük emekli maaşı alan vatandaşlar için önemli bir rahatlama sağladı. Emekli zam farkları, 7 Ağustos 2024 tarihinde hesaplara yatırılacak.
Emekliler, geçim zorlukları nedeniyle 2025 yılı maaş zamlarını şimdiden düşünmeye başladı. Temmuz ayı enflasyon verisinin yüzde 3.32 olarak açıklanması, 2025 yılı için umut verici bir başlangıç sağladı. Ancak, kesin zam oranları, geri kalan ayların enflasyon verilerinin açıklanmasıyla netleşecek.
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