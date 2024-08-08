TBMM’den AF MÜJDESİ! Milyonlarca Kişiyi Kapsıyor

TBMM’den milyonlarca kişiyi ilgilendiren af müjdesi geldi. 1 Ekim’den itibaren geçerli olacak. İşte yeni af düzenlemesi ve detaylar…

TBMM’den geçecek yeni karar Milyonlarca kişi tarafından merakla Takip ediliyor. Bu kanun teklifi kabul edilirse hem sicil affı hem de devlet destekli borç kapatma kredisi fırsatı gelecek nokta milyonlarca kişiyi ilgilendiren yeni kanun teklifi AK Parti tarafından TBMM’ye sunuldu. Peki borç kapatma kredisi ve sicil affı ne zaman çıkacak? Borç kapatma kredisi veren bankalar hangileri?

Türkiye’de çok sayıda vatandaş borç yükünün altında eziliyor. Enflasyon ve ekonomik kriz nedeniyle kredi ve Kredi kartı borcunu ödemekte zorluk çekenler, devletten sicil affı bekliyordu. Bankaların Kara listesine girmek istemeyen vatandaşlar bir yandan da borç kapatma kredisi talebinde bulunuyordu. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatları doğrultusunda AK Parti tarafından hazırlanan yeni kanun teklifi TBMM’ye sunuldu. Yeni düzenleme ile birlikte hem sicil affı hem de borç kapatma kredisi gelecek.

SİCİL AFFI NE ZAMAN ÇIKACAK?

Bankaların kara listesine giren bu sebeple kredi kullanamayan ya da kredi kartı alamayanlar için sicil affı düzenlemesi yolda. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren sicil affı düzenlemesi ile birlikte, Vatandaşa borçları silme imkanı sağlanacak. Sicil affı düzenlemesi mecliste kabul edilirse, birçok vatandaş kara listeden çıkacak Böylelikle finansal anlamda destek alma şansına sahip olacak. Sicil affı tarihi Henüz belli olmadı ancak torba yasa maddeleri ile birlikte TBMM’de kabul edilmesi ve yürürlüğe girmesi bekleniyor.

100.000 TL’YE KADAR BORÇ KAPATMA KREDİSİ

Ayrıca bankalara borcu olan vatandaşlara da sürpriz Bir Haber Geldi. Devlet destekli 100.000 TL’ye kadar borç kapatma kredisi verilecek. Borç kapatma kredisi için devlet bankaları finansman sağlayacak. Borcu olan, tek bir çatı altında toplayarak ödemek isteyen vatandaşlar borçlarını Ziraat Bankası Vakıfbank ya da Halkbank’a taşıyarak daha kolay bir şekilde kapatma imkanı elde edecek.

TORBA YASA İLE TBMM’DEN GEÇECEK

Sicil affı ve borç kapatma kredisi milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor. Çok sayıda vatandaş bir an önce düzenlemesinin meclisten geçmesini ve borçlarından kurtulmayı istiyor. Söz konusu düzenlemenin, torba yasa maddeleri ile Ekim ayında kabul edilmesi bekleniyor. TBMM tatilden döner dönmez masaya Gelecek olan torba yasa kabul edildikten sonra kararlar resmi gazetede yayınlanacak ve hemen yürürlüğe girecek.