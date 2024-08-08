TikTok’ta Atatürk’e Sarılma Akımı Adı Altında Yapılan Saygısızlık Tepki Çekti

TikTok’ta başlatılan Atatürk’e sarılma akımı sosyal medyayı ayağa kaldırdı. Özellikle Yarın yayınlanan Bazı videolar sert tepki çekti.

Türkiye’de tartışmalı sosyal medya platformlarından olan TikTok’ta yeni başlatılan Bir akım tepki çekti. TikTok kullanıcılara, yapay zeka ile oluşturdukları Atatürk’e sarılma videolarını hesaplarından paylaştı. Ancak bu videolardan bazıları tepki çekti.

Instagram’ın Türkiye’de Erişime kapatılması sonrası tartışmalı sosyal medya platformu TikTok kullanıcıları arttı. Uzun süreden beri skandal olaylarla gündeme gelen TikTok bu defa Atatürk’e sarılma akımı başlatıldı. Kullanıcılar yapay zekayla oluşturdukları Atatürk’e sarılma animasyonlarını sosyal medya hesaplarından paylaşırken Bazı videolar sert tepki çekti.

ATATÜRK’E SAYGISIZLIK

Atatürk’e sarılmama akımı kapsamında tiktok’ta paylaşılan videolara kullanıcılar bu tür paylaşımların Atatürk’e saygısızlık olduğu yorumunu yaptı. Sosyal medyada bunun bir anı olduğunu savunanlar da vardı. Ancak tepkiler genellikle sert oldu. Işte Atatürk’e sarılma akımına verilen bazı tepkiler:

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– Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e sarılma diye utanç verici bir akım başlamış.

– Saygısızlık, Atatürk’e yönelik çok kötü bir imaj çizilmiş, şikayetçi olunması gerek.

– Bu Z kuşağının bir kısmı gerçekten çok iyi yetişiyor lakin diğer kısım boş.

– Bu yapay zeka üzerinden başlamış Atatürk’e sarılma akımını kim başlattı? Bu ne saygısızlık yaa!

– Resmen Atatürk’e hakaret, buna son verilmeli.

– Başlarım sizin akımınıza! Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’e hakarettir bu!

– Aklını akım denen saçmalıklarla bozmuş kitle! Atatürk sizin oyuncağınız mı kıt beyinliler!

– Çok saçma. Artık gerçekten gına geldi. Atatürke sarılma videosu atmaktansa, Atatürk’ün ilke ve inkılaplarına sarılalım.

– Var olma çabanızı değerlerimizden uzak tutun. Saygı ve sevgi anlayışınız çok başka boyutlara gidiyor.

– Asla paylaşıp etkileşim vermeyeceğim. Bir değeri seven, kesinlikle ona zarar verecek şeyler yapamaz. Seviyorsanız saygı duyarsınız. Ata’mın üzerinden prim kasmayın artık. Rahat bırakın en değerlimizi.

– Atatürk yaşasaydı eminim böyle bir nesile sarılmak istemezdi. Çok boş işlerle uğraşıyorsunuz.