Emekliye YENİ MAAŞ Sistemi! 12.500 TL Emekli Maaşı Dönemi Tarih Oluyor: Maaşlara KÖKLÜ Çözüm Geliyor

Milyonlarca emekliyi ilgilendiren son dakika haberi kulislerden geldi. Emekliye maaş sistemi Sil Baştan değişecek. Emekli maaşı hesaplamasına uygulanacak yeni düzenlemelerle birlikte çok prim alan ödeyen artık çok maaş alacak. 12.500 TL emekli maaşı dönemi de artık sona eriyor. Prime göre hesaplanacak olan yeni Maaşlar için formülü belli oldu. İşte son dakika haberinin detayları…
Emekli maaşlarında adaleti sağlamak ve çalışmayı teşvik etmek amacıyla yeni düzenlemeler yapılıyor. Mevcut sistemde 3600 prim günü olan da 9000 prim günü olan da aynı maaşı alırken, yeni sistemde çok çalışan daha fazla, az çalışan ise daha az maaş alacak. Böylece emekli maaşları arasındaki gelir adaletsizliği de ortadan kalkmış olacak. Ancak bugüne kadar yaşanan adaletsizlik içinde emeklilerin beklentisi var. Emekliler intibak yasası ile mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.
Türkiye’de emeklilik sisteminde aylık ödenen dosya sayısı 16 milyona ulaşmış durumda. Mevcut durumda, 1.8 çalışana bir emekli düşerken, bu oranın ideal seviyede 4 çalışana bir emekli olması gerekiyor. Mevcut sistemdeki bu dengesizlik, sosyal güvenlik sistemini zora sokuyor ve emeklilerin daha yüksek maaş almalarını engelliyor. Emekli maaşı hesaplama sisteminde yapılacak reformlarla bu dengenin sağlanması ve adaletin tesis edilmesi hedefleniyor.
Emekli maaşı hesaplama sistemi, yıllar içinde değişen güncelleme katsayıları ve aylık bağlama oranları nedeniyle karmaşık bir yapı arz ediyor. Sigortalının çalışırken ödediği primler, üç dönem için aylık bağlama oranları, önceki yılın güncelleme katsayısı, önceki yılın enflasyon oranı, önceki yıl büyümenin yüzde 30’u ve içinde bulunulan yılın enflasyon artışları dikkate alınıyor.
Yeni düzenlemelerle birlikte, emekli maaşlarının hesaplanmasında daha adil bir sistem getirilecek. Çok çalışan daha fazla, az çalışan ise daha az maaş alacak şekilde düzenlenecek olan sistem, çalışmayı teşvik edecek ve adaleti sağlayacak. Örneğin, 2022 yılında emekli maaşı talebinde bulunanlara 2021 yılına göre yüzde 17 oranında daha yüksek aylık bağlandı. Yeni sistemle, bu tür adaletsizlikler ortadan kaldırılacak.
Pandemi döneminde getirilen taban maaş uygulaması, düşük maaş alan emekliler için avantaj sağladı. Ancak, bu uygulama bazı sorunları da beraberinde getirdi. Taban maaşın altında aylık alanlar için yapılan zamlar sıfır artışa neden olurken, taban maaşın hemen üstünde aylık alanlar için de adaletsizlik oluşturdu.
Aylık Bağlama Sisteminin Sadeleştirilmesi: Üçlü karma yapıdan kurtarılarak tek oran ve güncelleme ile sadeleşme sağlanmalı.
Taban Maaş Uygulamasının Revize Edilmesi: Çok çalışıp yüksek prim ödeyen sigortalıların daha yüksek emekli maaşı almasını sağlayacak sistem geliştirilmeli.
Ortalama Güncelleme Katsayısı: Belirlenecek ortalama bir güncelleme katsayısı, iki yıl arasında emekli olanların aylık farklılıklarını ortadan kaldıracak.
Aylık Enflasyon Artışları: 6 aylık enflasyon artışları yerine her ay bir önceki ayın enflasyonu kadar yapılacak artış, emekli aylıklarındaki erimeyi önleyecek.
Emekliler arasında gelir adaletsizliğinin çözülmesi için yeni düzenleme hazırlığı başladı. Ancak bu düzenleme bu yasanın kabul edilmesinden sonra emekli olanları kapsayacak. O nedenle bugüne kadar emeklilik dilekçesi veren milyonlarca emekli mağdur oldu. Bu mağduriyetin giderilmesi için de intibak yasası gerekiyor. Emekliler sorunun çözüme kavuşması için hükümetin bir an önce intibak yasasını onaylamasını istiyor. Ancak AK Parti kulislerinde henüz intibak yasası ile ilgili bir bilgi bulunmuyor.
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