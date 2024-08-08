O Tarihte Geliyor! Türkiye İçin Kar Yağışı Tarihi Verildi

Türkiye oldukça kurak geçen Kış aylarının ardından yaz aylarında da sıcaktan bunalmaya devam ediyor. Peş peşe gelen sıcak hava dalgaları vatandaşlara zor günler yaşatırken bir an önce kışın gelmesi ve yağışların başlaması isteniyor. Geçtiğimiz yıl kar yağışı beklenen düzeyde olmamıştı. Meteorolojik kaynaklar, Türkiye için bu yılın ilk kar tarihini açıkladı. Peki ilk kar yağışı ne zaman olacak?
Bu sene ilkbahara atlayıp adeta yaza hızlı bir geçiş yapan vatandaşlar zor günler geçiriyor. Termometrelerde peş peşe sıcaklık rekorları kırılırken Kış aylarının nasıl geçeceği ise merak konusu. Hava durumu haberleri vatandaşlar tarafından yakından takip ediliyor.
Özellikle geçtiğimiz yıl kar yağışının neredeyse hiç olmaması vatandaşı susuzluk konusunda da endişelendiriyor. Meteorolojik kaynaklar tarafından bu yılın ilk kar yağışı tarihi açıklandı. Milyonlarca kişinin beklediği haber duyuruldu.
Sosyal medya üzerinden hava durumu Yayınları yapan Hava City sayfası, 2024 yılında Türkiye’yi bekleyen ilk kar yağışı tarihini açıkladı. Hava sıcaklıklarının eylül ekim aylarına kadar yüksek seyretmeye devam edeceğini belirten sayfa, Kasım ayından itibaren ise sıcaklıkların düşeceğini vurguladı. Ancak Hava City sayfasına göre kar yağışı için biraz daha beklemek gerekiyor. En erken kar yağışı gelecek Ocak ayında görülecek.
Hava City sayfasının o paylaşımı şöyle oldu:
“Kasım ayından itibaren ülkedeki hava olayları fabrika ayarlarına dönecek gibi görünüyor. İlk veriler Eylül Ekim durgun ama gerisi doludizgin diyor”
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