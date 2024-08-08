Sigaraya YENİ ZAM! Marlboro, Winston, Parliament, Muratti, Camel, Kent Slim Güncel Sigara Fiyat Listesi

Sigara firmaları peş peşe zam haberlerini duyurdu. Biri başladı ardından diğeri geldi. Sigaraya 4’lü zam hayata geçti. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu?

Türkiye’de Temmuz ayında birçok kalemde olduğu gibi Sigara fiyatlarına da zam gelmişti. Sigarayı ÖTV zammı uygulanmış ardından bazı firmalar bu zammı geri çekmişti. Tiryakiler biraz da olsa bu kararı sevinirken Ağustos ayında resmen zam yağmuru başladı. Sigara fiyatlarına peş peşe yeni zam haberleri geldi. Tüm sigara markaları zam kararı alırken güncel zamlı sigara fiyatları da merak konusu oldu. Peki sigara zammı sonrası en ucuz ve en pahalı sigara fiyatı ne kadar kaç TL oldu? 8 Ağustos 2024 Marlboro, Winston, Parliament, Muratti, Camel, Kent Slim güncel zamlı sigara fiyatları kaç TL?

Sigara fiyatlarına peş peşe zam haberleri tiryakileri İsyan ettirdi. Türkiye tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, bir sigara grubuna daha zam geldiğini duyurdu. Imperial Tobacco sigara grubuna da yapılan zamla birlikte tüm sigaraların fiyatları arttı. Peki Sigaraya 4’lü zam sonrası fiyat listesi nasıl oldu? Zamlı sigara fiyatları kaç TL oldu? Marlboro, Winston, Parliament, Muratti, Camel, Kent Slim Güncel Sigara Fiyat Listesi haberimizde…

SİGARA FİYATLARINA DEV ZAM

Sigara fiyatlarına peş peşe zam haberleri ağustos ayının ilk haftasında geldi. Tüm sigara markaları, Temmuz ayında geri çektikleri zamları Ağustosta yaptı. Türkiye tekel bayileri Yardımlaşma Derneği Başkanı Erol Dündar, şu ana kadar zam gelmeyen sigara markası kalmadığını duyurdu. Ağustos ayında yapılan sigara zammı paket başına 4-5 TL arasında değişiklik gösteriyor. Yeni sigara zammı sonrası en ucuz sigara fiyatları ve en pahalı sigara fiyatları da değişti.

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AĞUSTOS 2024 ZAMLI SİGARA FİYAT LİSTESİ

Ağustos ayı sigarası zammı sonrası sigara fiyat listesi yeniden şekillendi. PM, JTI, BAT, TT ve Imperial Tobacco en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları şöyle oldu:

PM Sigara Grubu:

En pahalı sigara: 77 TL

En ucuz sigara: 69 TL

JTI Sigara Grubu:

En pahalı sigara: 78 TL

En ucuz sigara: 64 TL

BAT Sigara Grubu:

En pahalı sigara: 85 TL

En ucuz sigara: 64 TL

TT Sigara Grubu:

En pahalı sigara: 71 TL

En ucuz sigara: 60 TL

Imperial Tobacco Sigara Grubu:

En pahalı sigara: 77 TL

En ucuz sigara: 62 TL