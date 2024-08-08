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Süper Lig’de 1. Haftanın Hakemleri Açıklandı

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Türkiye Futbol Federasyonu, Süper Lig 2024-25 sezonunun ilk haftasında oynanacak maçların hakemlerini açıkladı. Galatasaray-Hatayspor maçıyla başlayacak olan yeni sezonun açılış haftasında görev alacak hakemler belli oldu.

Süper Lig’de 2024-25 sezonu, bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk hafta oynanacak maçların hakemlerini duyurdu. Yeni sezonda, son şampiyon Galatasaray’ın Hatayspor ile oynayacağı maçla start alacak. İşte Süper Lig’in 1. haftasında görev yapacak hakemler.

SÜPER LİG’DE 1. HAFTANIN HAKEMLERİ

Galatasaray – Hatayspor: Turgut Doman

Kasımpaşa – Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu

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Antalyaspor – Göztepe: Zorbay Küçük

Fenerbahçe – Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan

Sivasspor – Trabzonspor: Cihan Aydın

Alanyaspor – Eyüpspor: Oğuzhan Çakır

Samsunspor – Beşiktaş: Ali Şansalan

Rizespor – Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu

Bodrum FK – Gaziantep FK: Mehmet Türkmen

YENİ MHK VE HAKEM ATAMALARI

Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk hafta maçlarının hakemlerini belirledi. Süper Lig’in açılış haftasında görev yapacak hakemler, sezonun ilk maçlarında adil ve kaliteli yönetim sergilemek için sahada olacaklar.

SEZONUN AÇILIŞ MAÇI

2024-25 sezonunun açılış maçı, cuma akşamı oynanacak olan Galatasaray-Hatayspor karşılaşması olacak. Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona kendi sahasında merhaba diyecek ve Turgut Doman bu önemli maçın hakemi olarak görev yapacak.

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