Süper Lig’de 1. Haftanın Hakemleri Açıklandı

Süper Lig’de 2024-25 sezonu, bu hafta sonu oynanacak maçlarla başlıyor. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), ilk hafta oynanacak maçların hakemlerini duyurdu. Yeni sezonda, son şampiyon Galatasaray’ın Hatayspor ile oynayacağı maçla start alacak. İşte Süper Lig’in 1. haftasında görev yapacak hakemler.
Galatasaray – Hatayspor: Turgut Doman
Kasımpaşa – Konyaspor: Muhammet Ali Metoğlu
Antalyaspor – Göztepe: Zorbay Küçük
Fenerbahçe – Adana Demirspor: Atilla Karaoğlan
Sivasspor – Trabzonspor: Cihan Aydın
Alanyaspor – Eyüpspor: Oğuzhan Çakır
Samsunspor – Beşiktaş: Ali Şansalan
Rizespor – Başakşehir: Direnç Tonusluoğlu
Bodrum FK – Gaziantep FK: Mehmet Türkmen
Ferhat Gündoğdu yönetimindeki yeni Merkez Hakem Kurulu (MHK), ilk hafta maçlarının hakemlerini belirledi. Süper Lig’in açılış haftasında görev yapacak hakemler, sezonun ilk maçlarında adil ve kaliteli yönetim sergilemek için sahada olacaklar.
2024-25 sezonunun açılış maçı, cuma akşamı oynanacak olan Galatasaray-Hatayspor karşılaşması olacak. Son şampiyon Galatasaray, yeni sezona kendi sahasında merhaba diyecek ve Turgut Doman bu önemli maçın hakemi olarak görev yapacak.
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