Tüm Emeklilere ‘Hayırlı Olsun’ Diyerek Zam Kararını Duyurdu: 24 Bin TL’ye Yükseldi

Emekliye yeni zam kararı açıklandı. Tüm emekliler için o ödeme 24 bin TL olarak güncellendi. Milyonlarca SSK BAĞ-KUR memur emeklisi yararlanabilecek.

Emekliler, ek gelir elde etmek amacıyla bankaların sunduğu promosyon fırsatlarını değerlendirmek ve yüksek promosyon almak istiyor. Bu nedenle de en yüksek promosyon veren bankalar listesi sık sık Araştırma konusu oluyor. Bankaların Maaş promosyonu fırsatları emekli temmuz zammı sonrasında güncellendi. O banka emekliye 24 bin TL’ye kadar promosyon desteği sunuyor. Bankanın resmi web sitesinden tüm emekliler için zam kararı duyuruldu. Peki hangi banka En yüksek emekli promosyonu veriyor? Emeklilere ne kadar Maaş promosyonu ödemesi yapılıyor?

Türkiye’deki emekliler için Temmuz ayında hem kök maaş zammı hem de en düşük emekli maaşı zammı yapıldı. Fakat bu zamlar enflasyon karşısında yetersiz kaldı. Her geçen gün artan Hayat pahalılığı emekli vatandaşları zorlamaya devam ederken ek gelir elde etmek amacıyla da milyonlarca emekli banka promosyonlarını araştırıyor. Maaş promosyonu almak isteyen emekliler en yüksek promosyon veren bankalar listesini öğrenmeye çalışıyor. Temmuz ayında emekli maaşlarına yapılan güncelleme sonrasında bankalarda da promosyonlar değişti. Hatta bir banka promosyon ödemesini 24.000 TL’ye kadar yükseltti. Milyonlarca emeklinin yüzünü güldürecek yeni promosyon fırsatı haberimizde…

EMEKLİYE REKOR PROMOSYON FIRSATI GELDİ

Bankalar tarafından emeklilere sağlanan emekli maaşı promosyonu adeta bir ek gelir haline dönüştü. Son yıllarda emekli maaşlarına yapılan zamların ardından bankalardan da peş peşe güncellemeler geldi ve promosyon miktarı arttı. Hem özel bankalarda hem de kamu bankalarında emeklilere önemli ölçüde destek veren promosyon fırsatları bulunuyor. Emekliler bu promosyon ödemelerinden 3 yıllık maaş taahhütü karşılığında yani maaşını 3 yılda boyunca aynı bankadan alma sözü vermeleri karşılığında yararlanabiliyor.

EN YÜKSEK PROMOSYON HANGİ BANKADA?

Emekli maaş promosyonu ödemeleri bankaların kendi politikalarına göre değişiklik gösteriyor. Işte emekliye en yüksek promosyon veren bazı bankalar:

Ziraat Bankası, Halkbank, İş Bankası ve Denizbank: 12.000 TL’ye kadar maaş promosyonu ödemesi yapıyor.

QNB Finansbank: Yüksek tutarda ödeme yapan bankalar arasında yer alan QNB Finansbank, emekli müşterilere 165.250 TL’ye kadar promosyon ödemesi sunuyor.

Akbank: Emeklilere 17.500 TL’ye kadar emekli maaş promosyonu ödemeyi vaat ediyor.

ING Bank ve Yapı Kredi Bankası: Bu iki banka, müşterilerine ek ödemeler ile beraber 18.000 TL tutarında ödeme yapıyor.

VAKIFBANK’TAN PROMOSYONA EK ÖDEME FIRSATI

Ayrıca Vakıfbank yeni bir kampanya daha duyurdu. 12.000 TL net Maaş promosyonu veren Vakıfbank aynı zamanda emeklilere bazı şartlar doğrultusunda ek olarak 12.000 TL daha ödeme yapıyor. Böylelikle Vakıfbank’ın toplam promosyonu 24 bin TL’ye kadar çıkıyor. Özel bir emekli paketi hazırlayan Vakıfbank’ta, promosyon fırsatları 3 yıllık maaş taahhüdü ve Troy kartı kullanımı doğrultusunda sağlanıyor. Daha detaylı bilgi almak için bankanın resmi internet sitesini ziyaret edebilirsiniz.