Emekli ve Asgari Ücretliye YENİ ZAM Oranı Çıktı! MB Son Dakika Açıkladı

Emekli ve asgari ücretliler başta olmak üzere Milyonlarca kişi yıl sonu enflasyon tahminlerini yakından takip ediyordu. Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan bugün yıl sonu enflasyon tahminlerini açıkladı. Ekonomistler, her ne kadar Tahminlerin inandırıcılığını zayıfladığına dikkat çekse de Merkez Bankası net bir açıklama yaptı. Peki yıl sonu enflasyon tahmini ne kadar oldu? Emekli ve asgari ücretliye 2025 zammı ne kadar olacak?
Merkez Bankası’nın yıl sonu enflasyon tahminleri ve para politikası kararları, ekonomistler tarafından eleştiriliyor. Prof. Dr. Hakan Kara, Dr. M. Murat Kubilay, Ömer Rıfat Gencal ve Soner Gökten, enflasyon hedeflerinin ve politika faizlerinin ekonomiye etkilerini değerlendirdi.
Merkez Bankası’nın son raporunda yer alan yıl sonu enflasyon tahmin aralığı ve 2025 hedefleri, ekonomistler tarafından eleştirilere konu oldu. Merkez Bankası tarafından bugün açıklanan yeni raporda yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 34-42 aralığında sabit tutuldu. Eğer enflasyon Merkez Bankası tahminleri doğrultusunda gerçekleşirse emeklinin yıl sonunda alacağı maaş zammı %14-15 seviyelerinde kalacak. Ancak ünlü ekonomistler Merkez Bankası’nın bu tutumuna eleştirdi. Ekonomistlerin yorumları haberimizin devamında…
Merkez Bankası eski başekonomisti Prof. Dr. Hakan Kara, yıl sonu enflasyon tahmin aralığının 34-42 olarak tutulmasını eleştirdi. Kara, tahminlerin değiştirilmemesinin raporun inandırıcılığını zayıflattığını belirtti ve bu durumun ekonomik güveni olumsuz etkileyebileceğini vurguladı.
Ekonomist Dr. M. Murat Kubilay, 2025 enflasyon hedefinin sabit tutulmasına tepki gösterdi. Kubilay, piyasa beklentilerinin yüzde 25 olmasına rağmen hedefin yüzde 14’te tutulmasının amacının yeni yılda asgari ücreti sadece yüzde 14 artırmak olduğunu belirtti. Bu hedefin gerçekçi olmadığını savunan Kubilay, ekonomik beklentilerin bu hedeflerle uyumsuz olduğunu ifade etti.
Ekonomist Ömer Rıfat Gencal, Merkez Bankası’nın yıl sonu yüzde 38 enflasyon tahminini değiştirmemesi ve 2025 beklentisini yüzde 14’te tutmasının büyük bir daralma ve işsizlik tehlikesi yaratabileceğini söyledi. Gencal, bu tahminlerin politika faizinin yüksek kalmaya devam edeceği mesajını verdiğini belirtti ve bunun ekonomide ciddi sıkıntılara yol açabileceğini ifade etti.
Ekonomist Soner Gökten, Merkez Bankası’nın sıkı parasal duruşunu sürdüreceğini ve likidite fazlasının sterilize edileceğini belirtti. Gökten, bu politikaların sonucunun resesyon olacağını ve doğru bir adım olduğunu vurguladı. Ancak, sıkı para politikasının kısa vadede ekonomik büyümeyi olumsuz etkileyebileceği konusunda uyarıda bulundu.
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