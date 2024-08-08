Borsada tavan giden hisseye 1 ay yasak geldi! Yatırımcısı karalar bağlayacak

Borsa İstanbul, Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yaptığı bildirimde, Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO) ve Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi (ODINE) hisselerine kredili işlem yasağı getirdi. Yasak kararı, 6 Eylül tarihine kadar geçerli olacak.
Borsa İstanbul, Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında, Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO) ve Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi (ODINE) hisselerine kredili işlem yasağı getirdi. Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) yapılan yazılı bildirimle duyurulan bu karar, 6 Eylül tarihine kadar yürürlükte olacak.
Borsa İstanbul tarafından alınan karar, KAP’a yapılan yazılı bildirimle kamuoyuna duyuruldu. Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) çerçevesinde alınan bu karar ile, Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO) ve Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi (ODINE) hisseleri hakkında kredili işlem yasağı getirildi.
Akdeniz Yatırım Holding (AKYHO): Kredili işlem yasağı kararı alınan AKYHO hisseleri, haftanın üçüncü işlem gününü tavan değer kazanarak 10,230 TL seviyesinden kapattı.
Odine Solutions Teknoloji Ticaret ve Sanayi (ODINE): ODINE hisseleri ise yüzde 9’a yakın değer kaybederek günü 89 TL seviyesinden kapattı.
VBTS, Borsa İstanbul tarafından hisselerde yaşanan aşırı fiyat hareketlerini kontrol altına almak amacıyla uygulanan bir sistemdir. Bu sistem, belirli hisselere yönelik tedbir kararları alarak, piyasa düzenini ve yatırımcıların haklarını korumayı hedefler. AKYHO ve ODINE hisseleri hakkında alınan kredili işlem yasağı kararı da bu kapsamda değerlendirilmiştir.
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