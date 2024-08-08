Icardi’den Wanda’ya büyük şok! Kredi Kartlarını İptal Ettirdi

Galatasaray’ın Arjantinli Yıldızı Mauro Icardi ve Wanda Nara arasında sular durulmuyor. Icari, ayrılığın acısını kredi kartlarından çıkardı

Galatasaray’ın yıldız oyuncusu Mauro Icardi, boşanma aşamasında olduğu eski eşi Wanda Nara’nın kredi kartlarını bloke ettirerek gündeme geldi. Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld, bu durumu doğruladı ve erkeklerin sıkça başvurduğu bir yöntem olduğunu belirtti.

Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Mauro Icardi ve eski eşi Wanda Nara arasındaki inişli çıkışlı ilişki, boşanma aşamasında yeni bir krize sahne oldu. Arjantinli gazeteci Majo Martino’nun haberine göre, Icardi, Nara’ya ait tüm kredi kartlarını bloke ettirdi. Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld, bu iddiayı doğruladı ve durumu değerlendirdi.

Ayrılık Sürecindeki Gelişmeler

Wanda Nara, ayrılma kararı aldığını ve Icardi ile aile olmaktan vazgeçmeyeceklerini açıklamıştı. Ancak, Icardi’nin bu açıklamadan sonra Nara’ya ait kredi kartlarını bloke ettirmesi, ayrılık sürecinde yeni bir gerginliğe neden oldu. Bu hamle, basında ve kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

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Avukat Ana Rosenfeld’in Açıklamaları

Wanda Nara’nın avukatı Ana Rosenfeld, bir yayına katılarak konuyla ilgili açıklamalarda bulundu. Rosenfeld, “Burada yalan yok, tam tersi. Bunlar gerçekler, tabii ki dünya döndükçe gerçek olan gerçekler. Bu bilginin nereden duyulduğunu bilmiyorum. Erkekler bunu genellikle zorlayıcı bir önlem olarak kullanıyor” dedi.

Rosenfeld ayrıca, “50 yıldır erkeklerin ilk yaptığı şey kredi kartını kapatmak ya da küçük çocuklarıyla ilgili yükümlülüklerini yerine getirmemek olur” ifadelerini kullandı. Bu açıklamalar, Icardi’nin Nara’ya karşı aldığı bu tedbirin, yaygın bir strateji olduğunu ortaya koyuyor.

Mauro Icardi ve Wanda Nara’nın inişli çıkışlı ilişkisi, uzun süredir medyanın gündeminde. Bu son gelişme, çiftin ayrılık sürecindeki gerginlikleri daha da belirgin hale getirdi. Nara’nın kredi kartlarının bloke edilmesi, kamuoyunda geniş yankı buldu ve tartışmalara yol açtı.