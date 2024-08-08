Olimpiyatlarda Yusuf Dikeç rüzgarı! O ikonik poz adeta akıma dönüştü

Spor 07 Ağustos 2024

Beşiktaş takıma alacağı sol beki Süper Lig’de buldu. 18 yaşındaki genç futbolcu için devreye girildi. Anlaşmada sona gelinmek üzere. Süper Lig’de Geçtiğimiz sezon kötü bir sezon geçiren Beşiktaş buna rağmen Ziraat Türkiye Kupası ve Süper Kupa ile sezonu kapatmayı başardı. Yeni sezona bomba gibi hazırlanan siyah beyazlılar takıma sol bek katmaya hazırlanıyor. Beşiktaş’ın aradığı sol […]