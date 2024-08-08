Olimpiyatlarda Yusuf Dikeç rüzgarı! O ikonik poz adeta akıma dönüştü

Paris 2024 olimpiyat oyunlarına milli atıcımız Yusuf dikeç damga vurmaya devam ediyor. Olimpiyat oyunlarında kadınlar sırıkla atlamada altın madalya kazanan Avustralyalı Nina Kennedy de Yusuf Dikeç’in o ikonik pozunu verdi.
Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen 2024 olimpiyat oyunları tüm hızıyla devam ediyor. Bugün kadınlar sürekli atlamada Avustralyalı sporcu Nina Kennedy, altın madalyanın sahibi oldu. Avustralyalı sporcu madalya sevincini Yusuf Dikeç’in ikonik pozu ile kutladı.
Paris 2024 olimpiyat oyunlarında kadınlar sırıkla atlamada Avustralyalı Nina Kennedy, 4.99 derece ile altın madalyanın sahibi oldu. ABD’li Katie Moon 4.85’le gümüş, Kanadalı Alysha Newman aynı dereceyle bronz madalya aldı.
Olimpiyat şampiyonu olup altın madalya sevinci yaşayan Avustralyalı sporcu Kennedy, olimpiyatlarda milli sporcumuz Yusuf Dikeç’in ikonikleşen pozunu verdi.
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