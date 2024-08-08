TikTok kapatılacak mı? Atatürk akımı bardağı taşırdı

Tiktok şu an açık mı? Tiktok Türkiye’de kapatılacak mı? Önce Instagram’a ardından roblox’a erişim engeli getirilmesi ile birlikte gündemde sosyal medya platformu Tiktok var. Tiktok’ta bugüne kadar birçok skandal video gündeme gelmiş ve tartışma konusu olmuştu. Son olarak başlatılan Atatürk akımı için yayınlanan videolar bardağı taşırdı. Peki Tiktok Türkiye’de yasaklanacak mı?
TBMM dijital mecralar Komisyonu Başkanı Yayman, Tiktok’ta başlatılan Atatürk akımı sonrasında açıklamalarda bulundu. Yayman, Atatürk akımı üzerinden Tiktok’u eleştirirken, paylaşılan videoların kabul edilecek türden olmadığını söyledi. Bu açıklamanın hemen ardından da Tiktok kapatılacak mı sorusu gündeme geldi.
Instagram’a erişim engeli getirilmesi ve ardından roblox oyununun yasaklanmasıyla birlikte Tiktok’ta gündeme gelen konular arasında yer alıyor. Tiktok kapatılacak mı sorusu yoğun bir şekilde araştırılırken Henüz bu konuda bir adım atılmadığı öğrenildi. Şu an için Tiktok’un son durumu belirsizliğini koruyor.
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