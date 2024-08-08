Emekliye 5’Lİ MÜJDE! SGK tek tek açıkladı

SGK’dan tüm emeklilere emekliler yılı müjdeleri geldi. Emekliler için yapıp alınan Yeni kararlar ve indirim sürprizleri duyuruldu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmesinin ardından birçok Yeni düzenlemede hayata geçiriliyor. SGK, resmi internet sitesi üzerinden emekliler yılı kapsamında yapılan yeni çalışmaları kamuoyuna duyurdu. Emekliye peş peşe indirim ve ücretsiz hizmet müjdesi geldi. İşte emekliye yeni müjdenin detayları…

SGK’dan milyonlarca emekli için müjdeli duyurular geldi. 2024 emekliler yılı kapsamında yürütülen çalışmaları duyuran SGK, emeklilerin yaşam kalitesini arttırmak amacıyla bir dizi düzenlemeye gidildiğini bildirdi. Bu kapsamda emekliye, sağlıktan ulaşıma, sosyal imkanlardan kültürel faaliyetlere kadar destek sağlanacak. SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden emeklilere verilecek tüm destekler tek tek açıklandı. Yeni düzenlemeler, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ile SGK işbirliğinde hayata geçiriliyor. İşte emekliye gelen 5’li indirim müjdesi…

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EMEKLİLERE PEŞ PEŞE MÜJDELER GELDİ

SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada emeklilerin yaşam standartlarını yükseltmek amacıyla yeni düzenlemelerin hayata geçirildiği ifade edildi: şu ana kadar emekliler için tamamlanan çalışmalar şu şekilde oldu:

Promosyona zam: SGK tarafından yapılan açıklamada Emeklilere promosyon ödemelerinin iki katına çıkarıldığı ve 24.000 TL olarak ödeneceği ifade edildi.

Bayram İkramiyesi zammı: Açıklamanın devamında emekli bayram ikramiyesi miktarının arttırıldığına ve 3000 TL’ye çıkarıldığına dikkat çekilirken toplam ödeme miktarının 6.000 TL olduğu vurgulandı.

Emekli Masası Uygulaması: Emekliler için 81 ilde SGK Merkez birimleri tarafından emekli masası uygulaması hayata geçirildi. Bu uygulama ile emeklilerin talepleri hızlı bir şekilde karşılanıyor.

Emeklilere özel indirimler: Pttcell, TCDD, PTT Kargo, Şehirler arası otobüs firmaları, kamu kurum ve kuruluşlarına ait misafirhaneler ve KYK yurtlarında emeklilere özel indirimler ve ücretsiz konaklama fırsatları sağlandı.

Emekli Kartı Uygulaması: Emeklilere çeşitli desteklerin sağlanacağı emekli kartı uygulaması için de hazırlıklar başladı. Emekli kartı alan emekliler, giyimden gıdaya, fatura desteğinden ulaşıma kadar birçok destekten yararlanma imkanı elde edecek.

EMEKLİYE DESTEKLER SÜRECEK

Türkiye’nin en büyük sosyal grubu olan emekliler için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın kararıyla 2024 yılı emekliler yılı olarak ilan edildi. Bu kapsamda emekliye verilen destekler artarak devam edecek. Emeklilere verilen desteklerle ilgili olarak SGK’nın resmi internet sitesi üzerinden ya da ALO 170 iletişim hattından bilgi alabilecek.