A101 15 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu çıktı

15 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirime girecek yeni fırsat ürünleri yayınlandı. Her hafta dopdolu katalogları ile dikkat çeken A101 market Bu hafta da Bomba fırsat ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. A101’in yeni aktüel ürünler kataloğunda a’dan z’ye tüm ürünlere indirim uygulandı. Peki A101 15 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile neler geliyor? A101’de bu hafta neler var?
A101 ağustos ayı indirimleri hız kesmeden devam ediyor. 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğunu erken yayınlayan A101 market yine birçok farklı ürün grubunda indirime gitti. A101’in yeni aktüel kataloğu ile gelen indirimli ürünler şöyle:
19″ Takım Çantası 200 TL
Yatay Monoblok Organizer Çekmece 26’lı 450 TL
Starcom Dijital Bakül 199 TL
Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL
Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL
Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.499 TL
Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 399 TL
Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL
27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 5.199 TL
Castle Buzluk Termos 60 Litre 1.399 TL
Adidas Kasın Superstar Ayakkabı 2.199 TL
Nehir Döküm Kek Kalıbı 299 TL
LAVA Kızartma Tavası 699 TL
Stantlı Silikon Servis Seti 325 TL
LAV Meşrubat Bardağı 30 TL
Manuel Doğrayıcı 99 TL
Bambu Kesme Tahtası 3’lü 175 TL
Glassco Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 85 TL
Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 119 TL
İki Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 159 TL
A101 aktüel kataloğu ile gelecek yüzlerce ürün raflarda 15 Ağustos tarihinden itibaren yerini alacak. Ancak A101 marketin indirimlerini yakalamak isteyenlerin acele etmesinde yarar var. Çünkü erken saatlerde ürünler hızlı bir şekilde tükeniyor. Stoklarla sınırlı A101 indirimi 15 Ağustos’ta başlıyor.
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