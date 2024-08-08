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A101 15 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu çıktı

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A101 15 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu indirimli fiyat listesi çıktı. A101’de yine bomba indirimler raflara geliyor.

15 Ağustos A101 aktüel ürünler kataloğu ile indirime girecek yeni fırsat ürünleri yayınlandı. Her hafta dopdolu katalogları ile dikkat çeken A101 market Bu hafta da Bomba fırsat ürünlerini tüketicilerle buluşturacak. A101’in yeni aktüel ürünler kataloğunda a’dan z’ye tüm ürünlere indirim uygulandı. Peki A101 15 Ağustos 2024 aktüel ürünler kataloğu ile neler geliyor? A101’de bu hafta neler var?

A101 15 AĞUSTOS 2024 AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ

A101 ağustos ayı indirimleri hız kesmeden devam ediyor. 15 Ağustos aktüel ürünler kataloğunu erken yayınlayan A101 market yine birçok farklı ürün grubunda indirime gitti. A101’in yeni aktüel kataloğu ile gelen indirimli ürünler şöyle:

19″ Takım Çantası 200 TL

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Yatay Monoblok Organizer Çekmece 26’lı 450 TL

Starcom Dijital Bakül 199 TL

Aprilla Şarjlı Profesyonel Saç Sakal Kesme Makinesi 599 TL

Arzum Violet Epilasyon Aleti 499 TL

Onvo Şarjlı Dikey Süpürge 3.499 TL

Sunny Flora Çelik Su Isıtıcı 399 TL

Volta VS1 İki Tekerlekli Elektrikli Moped 28.990 TL

27,5 Jant Alüminyum Bisiklet 5.199 TL

Castle Buzluk Termos 60 Litre 1.399 TL

Adidas Kasın Superstar Ayakkabı 2.199 TL

Nehir Döküm Kek Kalıbı 299 TL

LAVA Kızartma Tavası 699 TL

Stantlı Silikon Servis Seti 325 TL

LAV Meşrubat Bardağı 30 TL

Manuel Doğrayıcı 99 TL

Bambu Kesme Tahtası 3’lü 175 TL

Glassco Kilitli Saklama Kabı Çeşitleri 85 TL

Tek Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 119 TL

İki Kişilik Lastikli Penye Çarşaf 159 TL

15 AĞUSTOS A101 KATALOĞU FİYAT LİSTESİ

A101 aktüel kataloğu ile gelecek yüzlerce ürün raflarda 15 Ağustos tarihinden itibaren yerini alacak. Ancak A101 marketin indirimlerini yakalamak isteyenlerin acele etmesinde yarar var. Çünkü erken saatlerde ürünler hızlı bir şekilde tükeniyor. Stoklarla sınırlı A101 indirimi 15 Ağustos’ta başlıyor.

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Merve Aydın
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