Emekliye 3’lü Ağustos Sürprizi 15.15’te Müjdelendi

Türkiye’de emeklilerin yaşadığı geçim sıkıntısı son dönemlerin en çok konuşulan konuları arasında bulunuyor. Hükümet, emekli maaşı alanların Hayat standartlarına iyileştirmek amacıyla yeni adımlar atıyor fakat yapılan son zamlardan sonra bu adımlarında yetersiz kaldığı ortada. Ekonomik anlamda zorlanan emeklilerin Ağustos ayında yüzünü güldürecek Yeni Haber geldi. Bir nebze de olsa rahatlama sağlayacak 3 ayrı ödeme emeklinin IBAN numarasına aktarılacak.
Emekli maaşlarına yapılan zam oranları Temmuz ayında yetersiz kaldı. Emeklilerden tepkiler çığ gibi büyürken hükümet bu tepkiyi azaltmak ve hem emeklinin geçim sıkıntısını biraz da olsa hafifletmek adına Yeni adım aratıyor. 2024 yılının emekliler yılı ilan edilmesi ile birlikte birçok yeni destek paketi hazırlanmıştı. SGK, hazırlanan yeni destek paketlerinin resmi internet sitesi üzerinden duyurdu. Emekliler için sağlık sosyal Ulaşım ve kültürel anlamda yeni indirim ve ücretsiz fırsatlar var. SGK’nın resmi internet sitesini ziyaret ederek bu fırsatlara ilişkin detaylı bilgi alabilirsiniz.
SSK ve BAĞ-KUR emeklileri için Ekstra bir ödeme fırsatı açıklandı. Ağustos ayı boyunca emeklilere peş peşe ödemeler yapılacak. Emekliye 3’lü ödeme müjdesini yine SGK duyurdu. Ayrıca yapılacak olan 3 ödeme detayları ile de açıklandı. İşte emekliye Ağustos sürprizi o ödemeler:
Zamlı Emekli Maaşları: Ağustos ayında SSK ve BAĞ-KUR emeklisi olan tüm vatandaşların maaşları zamlı olarak hesaplara yansıyacak. Geçtiğimiz ay en düşük emekli maaşı eksik yatırılmıştı ancak Ağustos’ta 12.500 TL olarak ödenecek. SSK ve BAĞ-KUR emekli maaşları ödeme takvimi de belli oldu. Emekli maaşı ödemeleri 17 Ağustos’ta başlayacak ve 28 Ağustos’ta tamamlanacak.
Maaş farkı: Eksik yatan maaş farkı ödemeleri de emeklilerin hesaplarına geçmeye başladı. 10.000 TL maaş alan emekliler en düşük emekli maaşının 12.500 TL’ye yükseltilmesi ile birlikte 2500 TL’lik maaş farkı ödemesi Hakkı kazanmıştı. 7 Ağustos’ta başlayan ödemeler kademeli olarak hesaplara geçiyor.
Zamlı Promosyon Ödemeleri: Emekli maaşı zammı sonrası promosyon ödemelerinde de artış oldu. Emekliler, hem kamu bankalarından hem de özel bankalardan cazip promosyon fırsatları yakalarken özellikle Vakıfbank’ta promosyon miktarı 24.000 TL’ye kadar yükseldi.
Diğer yandan hala zamlı emekli maaşını öğrenemeyen emekliler için emekli maaşı sorgulama ekranı da açıldı. Eğer kök maaşınızı bilmiyorsanız e-devlet aracılığı ile Giriş yaparak emeklilik işlemleri bölümünden kök maaşınızı öğrenebilir aynı zamanda temmuz zammı sonrası Yeni emekli maaşınız konusunda da bilgi alabilirsiniz.
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