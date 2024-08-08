SSK Yaş Gün Tablosu İçin Yeni Düzenleme! 1993, 1997, 2004, 2013 Arasına Erken Emeklilik

Erken emeklilikte yaş gün prim tablosu cetveli değişti. SGK girişi 1993, 1997, 2004, 2013 arası olanlara yeni düzenleme geldi.

SGK’dan milyonlarca vatandaşın erken emeklilik hayallerini gerçekleştirecek sürpriz açıklama geldi. Yeni esnek emeklilik sistemi ile birlikte artık SGK yaş gün tablosu sil baştan değişti. Sigorta başlangıç tarihi 1993, 1997, 2004, 2013 arası olanlar yeni düzenlemeden yararlanacak. Peki esnek emeklilik şartları nelerdir? Erken emeklilik düzenlemesi kimleri kapsıyor? İşte SGK’dan milyonlarca kişiye sunulan yeni erken emeklilik fırsatları…

Çalışanlar için emeklilik sürecine kısa süre içinde ulaşmak oldukça önemli. Sosyal güvenlik kurumu da bu konuda önemli düzenlemeler yapmaya devam ediyor. Esnek emeklilik sistemi de bu düzenlemelerden bir tanesi. Son aylarda çok konuşulan esnek emeklilik düzenlemesine ilişkin yeni detaylar ortaya çıktı. 1993, 1997, 2004, 2013 SGK girişi olanlar için planlanan esnek emeklilik şartları da belli oldu. Peki esnek emeklilik kimleri kapsıyor? Yeni erken emeklilik düzenlemesi ne zaman çıkacak?

ESNEK EMEKLİLİK FIRSATLARI

Sosyal güvenlik kurumu düzenlemelerine göre bazı vatandaşların esnek emeklilik hakları bulunuyor. Örneğin ağır işlerde çalışanlar, çocuk sahibi olan kadınlar, engelliler, çalışma hayatı sırasında kaza ya da iş hastalığı gibi sorunlar yaşayanlar daha erken yaşta emekli olma şansını yakalıyor. İşte esnek emeklilik hakkı bulunan gruplar:

Kadınlarda çocuk avantajı: sigorta başlangıç tarihi öncesinde çocuk dünyaya getiren kadınlar çocuk avantajına sahip oluyor. Kadınlarda 3 çocuğa kadar doğum borçlanması yapılabiliyor ve böylelikle de 6 yıl erken emeklilik imkanı sunuluyor.

Erkekler için askerlik avantajı: kadınlarda olduğu gibi erkeklerde de askerlik avantajı bulunuyor. Sigorta giriş tarihinden önce askerliğini yapan erkekler emeklilik yaşını bir yıla kadar geri çekebiliyor. Askerlik borçlanması askerlik süresine göre yapılıyor.

Kısmi emeklilik: SGK aynı zamanda bazı kişilere kısmi emeklilik avantajı da sunuyor. 15 yıl sigortalılık süresini dolduran ve prim gün sayısı şartını tamamlayanlar yaş şartı aranmadan kısmi emeklilik fırsatını yakalayabiliyor.

Malulen emeklilik: sigorta başlangıç tarihinden sonra yani çalışma hayatı sırasında meslek hastalığı ya da iş kazası gibi bir durum yaşayan ve bunu da %60 sağlık raporu ile belgeleyen kişilere malulen emeklilik hakkı veriliyor. Malulen emeklilik için 1800 gün prim sayısını tamamlamış olmak gerekiyor.

Vergi indirimi: yine sosyal güvenlik kurumu yasalarına göre engelli bireylere vergi indirimi fırsatı sağlanıyor. Engelliler 15 yıl sigortalılık süresi ve 3.600 gün prim sayısını doldurmaları durumunda herhangi bir yaş şartı olmadan emekli olabiliyor.

Yıpranma payı: sosyal güvenlik kurumu yasalarına göre ağır ve tehlikeli işlerde çalışanlara ek prim veriliyor ve böylelikle yaş indirimi de sağlanıyor. Yıpranma payı olarak bilinen bu durum erken emeklilik hakkını da beraberinde getiriyor.

Engelli çocuğu olan anneye prim desteği: anneler engelli çocuğa sahip olmaları durumunda prim desteği alabiliyor. Böylece bu destek yaş şartından düşülüyor ve annelere erken emeklilik imkanı sağlanıyor.

YENİ ERKEN EMEKLİLİK DÜZENLEMELERİ GELİYOR

Ayrıca torba yasa maddeleri arasında yeni erken emeklilik düzenlemeleri de geliyor. Bağ-kurlulara prim indirimi ve ev hanımlarına isteğe bağlı sigorta primi desteği bu düzenlemeler arasında yer alıyor. Yeni düzenlemelerle birlikte küçük esnaf 5 yıla kadar erken emeklilik imkanı yakalarken ev hanımları da emeklilik yolunda bir adım atmış olacak.