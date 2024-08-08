Yeni Sıfır Faizli Kredi! TC Kimlik No’ya 20.000 TL anında yatıyor

Akbank’tan yeni faizsiz kredi kampanyası geldi. Ağustos ayına özel 20.000 TL sıfır faizli kredi anında hesaba yatıyor.

Akbank Ağustos oyunu özel yeni faizsiz kredi imkânını duyurdu. Akbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapanlar Trink 20.000 TL kredi alacak. Üstelik Tek kuruş faiz yok. Sadece ilk kez akbank’lı olacaklara yönelik olarak düzenlenen kampanyada başvurular 16 Ağustos’a kadar devam ediyor. Akbank mobil uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek yeni müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklayıp yeni Akbank müşterisi olabilir ve faizsiz kredi desteğinden yararlanabilirsiniz.

Nakit paraya ihtiyacı olan ancak bankaların yüksek faiz oranları nedeniyle Kredi kullanamayan Milyonlarca kişi için Akbank’tan faizsiz kredi fırsatı geldi. Akbank 0 faizli kredi kampanyasında limit 20.000 TL olarak belirlendi. Sadece mobil uygulamadan başvuru yapanlara özel olarak verilen Akbank faizsiz kredi kampanyasında tüm Detaylar ve geri ödeme tablosu da açıklandı. İşte Akbank faizsiz kredi fırsatı ve detaylar…

AKBANK’TAN FAİZSİZ KREDİ

Nakit ihtiyacı olan ve bankalardan yüksek faizli kredi kullanmak istemeyenler için Akbank yeni bir kampanyaya daha imza atıyor. Akbank’ın yeni kredi kampanyası sadece Akbank mobil uygulaması üzerinden başvuru yapan ve aynı zamanda da ilk kez müşteri olanlar için geçerli. 20.000 TL sıfır faizli kredi kampanyası, 16 Ağustos tarihine kadar devam edecek. Bu tarihe kadar başvuruların Akbank mobil uygulamadan yapılması gerekiyor.

NASIL BAŞVURU YAPABİLİRSİNİZ?

Akbank faizsiz kredi kampanyasına başvuru işlemleri çok kolay. Akbank mobil uygulamasını cep telefonunuza yükleyerek buradan yeni müşteri olmak istiyorum seçeneğine tıklayabilir ardından başvuru formunu doldurabilirsiniz. Faizsiz kredi kampanyasında vade sayısı 6 ay olarak uygulanıyor. Ancak tercih edenler ödeme erteleme seçeneğinde kullanabiliyor. 3 ay ödeme ertelemeli olarak kredi desteği sağlayan Akbank, Böylelikle vade süresini 9 aya kadar çıkarıyor.