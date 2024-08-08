SON DAKİKA: 2025 Asgari Ücret Erken Açıklandı!

2025 yeni asgari ücret için erken açıklama geldi. Milyonlarca Çalışanın beklediği haber TCMB tarafından duyuruldu.

Asgari ücrete ara zam bekleyen milyonlarca çalışan Temmuz ayında büyük bir hayal kırıklığı yaşadı. Hükümet, enflasyon düşüşünü olumsuz etkileyeceği gerekçesi ile asgari ücrete ara zam kararı almadı. Milyonlarca çalışan bu nedenle mağdur olurken gözler 2025 asgari ücret zammına çevrildi. Bugün TCMB’den milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni bir açıklama geldi. Peki 2025 asgari ücret zammı ne kadar olacak? 2025’te asgari ücret ne kadar olacak?

2024 yılı sonuna kadar asgari ücret 17 bin 2 lira olarak kalacak. Enflasyonla mücadele kapsamında ek zam yapılmadı. 2025 yılı için ise asgari ücrete enflasyon oranında zam yapılması bekleniyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 2024 yılı sonuna kadar asgari ücrete ek zam yapılmayacağını açıkladı. Ekonomik göstergelerin iyi gittiğini belirten Bakan Işıkhan, asgari ücrete zam yapılmasının enflasyonu artırabileceği endişesiyle bu kararın alındığını söyledi. Merkez Bankası da benzer bir görüş bildirerek, asgari ücrete zam yapılmasının enflasyonla mücadele sürecine olumsuz etki edebileceğini belirtmişti.

ENFLASYON BEKLENTİSİ VE ASGARİ ÜCRET

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 38 olarak açıkladı. 2025 yılı için ise enflasyon beklentisi yüzde 14 olarak duyuruldu. Bu enflasyon oranları, asgari ücrete yapılacak zam oranlarını belirlemede önemli bir kriter olacak.

2024 ASGARİ ÜCRET

2024 yılı sonuna kadar asgari ücret 17 bin 2 lira olarak sabit kalacak. Bu karar, enflasyonla mücadele kapsamında alındı ve asgari ücrette ek bir artış yapılmayacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, ekonomideki olumlu göstergeler ve enflasyon endişeleri nedeniyle bu kararın alındığını belirtti.

2025 ASGARİ ÜCRET BEKLENTİSİ

Merkez Bankası’nın enflasyon beklentilerine göre, 2025 yılında asgari ücrete zam yapılacak. Yıl sonu yüzde 38 ve gelecek yıl sonu yüzde 14 oranındaki enflasyon beklentileri dikkate alınarak, asgari ücretin 2025 yılında 6 bin 800 lira zamlanarak 23 bin 800 lira civarına yükselmesi bekleniyor.