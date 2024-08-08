Kızılay’da bomba mı var? Emniyet’ten son dakika açıklaması

Genel 08 Ağustos 2024

Sigara firmaları peş peşe zam haberlerini duyurdu. Biri başladı ardından diğeri geldi. Sigaraya 4’lü zam hayata geçti. Peki sigara fiyatları ne kadar oldu? Türkiye’de Temmuz ayında birçok kalemde olduğu gibi Sigara fiyatlarına da zam gelmişti. Sigarayı ÖTV zammı uygulanmış ardından bazı firmalar bu zammı geri çekmişti. Tiryakiler biraz da olsa bu kararı sevinirken Ağustos ayında […]