Kızılay’da bomba mı var? Emniyet’ten son dakika açıklaması

Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi’nde şüpheli bir paket nedeniyle bomba imha uzmanlarının çalışma yapacağını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşları bilgilendirdi ve sakin olmalarını istedi.
Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: “İlimiz Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi’nde güvenlik önlemleri alınarak, bomba imha uzmanlarımız tarafından şüpheli paket uygulaması yapılacaktır. Vatandaşlarımızın paniğe kapılmaması hususu kamuoyuna saygıyla duyurulur.”
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