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İl İl Açıklandı! Bu Gece Geliyor: Hazırlıklı Olun

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Son dakika haberi… Meteoroloji az önce uyarı yayınladı. Bu gece geliyor. İl il açıklama yapıldı. Mutlaka hazır olun…

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olabileceğini duyurdu. Gece 00.00’a kadar sürecek olan yağışlar için vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi.

Akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, bazı bölgelerde sağanak yağış bekleniyor. Bu akşam saatlerinden itibaren gece 00.00’a kadar etkili olacak yağışlar için vatandaşların tedbirli olmaları gerektiği vurgulandı.

SAĞANAK YAĞIŞ BEKLENEN BÖLGELER

Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün resmi web sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, akşam saatlerinden itibaren etkili olacak sağanak yağışların etkili olacağı bölgeler şöyle belirtildi:

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Ülkemizin kuzey ve iç kesimleri ile Akdeniz parçalı bulutlu

Akdeniz’in iç kesimleri

Orta ve Doğu Karadeniz kıyı illerinin iç kesimleri

Kocaeli, Afyonkarahisar, Kars ve Ardahan çevreleri

İstanbul’un Anadolu Yakası ve kuzey kıyıları

Denizli’nin güney ve doğu kesimleri

Ankara’nın kuzey kesimleri

Bolu’nun doğu kesimleri

Karabük’ün güney kesimleri

Çankırı’nın batı ilçeleri

Bu bölgelerde kısa süreli ve yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların etkili olacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerin ise az bulutlu ve açık geçeceği öngörülüyor.

HAVA SICAKLIĞI VE RÜZGAR DURUMU

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, hava sıcaklıkları ve rüzgar durumu hakkında da bilgi verdi. Açıklamada, hava sıcaklığında önemli bir değişiklik olmayacağı ve sıcaklıkların ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyretmeye devam edeceği belirtildi.

Hava Sıcaklığı: Ülke genelinde mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

Rüzgar: Akdeniz kıyıları ve güneydoğu kesimlerinde güney yönlerden hafif şekilde esecek.

VATANDAŞLARA UYARILAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, sağanak yağışların etkili olacağı saatlerde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiğini vurguladı. Yağış nedeniyle oluşabilecek ani sel, su baskını, yıldırım ve ulaşımda aksamalara karşı vatandaşların tedbirli olmaları önem arz ediyor.

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