Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenilerek final şansını kaybetti. Milli takımımız, bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşılaşacak.
Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena’da oynanan karşılaşmada İtalya’ya 3-0 mağlup olan milli takımımız, final şansını kaybetti. Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile mücadele edecek.
Milli takımımız, İtalya karşısında zorlu bir mücadele sergiledi ancak maçtan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.
1.Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya
2.Set Sonucu: Türkiye 19-25 İtalya
3.Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya
Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, final şansını kaybederek bronz madalya mücadelesine odaklandı.
Milli takımımız, bronz madalya için Brezilya ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları, bu maçı kazanarak Olimpiyat Oyunları’nı madalya ile tamamlamayı hedefliyor.
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