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Filenin Sultanları bronz madalya maçına çıkacak

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Filenin Sultanları Final Şansını Kaybetti: Bronz Madalya İçin Brezilya ile Karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımımız, yarı finalde İtalya’ya 3-0 yenilerek final şansını kaybetti. Milli takımımız, bronz madalya mücadelesinde Brezilya ile karşılaşacak.

Paris 2024 Olimpiyat Oyunları’nda A Milli Kadın Voleybol Takımı, yarı final mücadelesinde İtalya ile karşı karşıya geldi. South Paris Arena’da oynanan karşılaşmada İtalya’ya 3-0 mağlup olan milli takımımız, final şansını kaybetti. Filenin Sultanları, bronz madalya için Brezilya ile mücadele edecek.

YARI FİNAL MAÇI: TÜRKİYE – İTALYA

Milli takımımız, İtalya karşısında zorlu bir mücadele sergiledi ancak maçtan 3-0’lık mağlubiyetle ayrıldı.

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1.Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya

2.Set Sonucu: Türkiye 19-25 İtalya

3.Set Sonucu: Türkiye 22-25 İtalya

Bu sonuçla birlikte Filenin Sultanları, final şansını kaybederek bronz madalya mücadelesine odaklandı.

BRONZ MADALYA MÜCADELESİ: TÜRKİYE – BREZİLYA

Milli takımımız, bronz madalya için Brezilya ile karşılaşacak. Bu önemli mücadele cumartesi günü oynanacak. Filenin Sultanları, bu maçı kazanarak Olimpiyat Oyunları’nı madalya ile tamamlamayı hedefliyor.

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