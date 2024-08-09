Yüzde 50 İndirim! 81 İlde Tüm Emekliler İçin Geçerli

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılını emekliler yılı olarak ilan etmişti. Bu kapsamda Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilere yönelik destek ve indirim kampanyaları için harekete geçtin. 16 milyon emeklinin refah seviyesinin artırılması için yeni düzenlemeler Hayata geçiriliyor. 30 büyükşehirde de birçok işletme ile emekliler için yeni indirim protokolleri imzalandı.
Protokoller, il müdürlükleri aracılığı ile yapılırken milyonlarca emekliye konaklama, Restoran, market, akaryakıt, sağlık, ulaşım, berber ve kuaför, medikal, turizm, sigorta, Otomotiv, Züccaciye Hırdavat, Kitabevi veteriner eğitim, sinema ve tiyatro gibi birçok alanda %50 indirim imkanı tanındı.
Emeklilere yapılan indirimler emekliler.gov.tr adresinden duyuruluyor. Sürekli güncellenen işletmelere tek tek bu adres üzerinden ulaşmak mümkün. Yapılan indirimlerde İzmir 1140 işletme ile ilk sırada yer alırken, 533 işletme ile Ankara 2. Sırada, 253 işletme ile Kocaeli 3. Sırada ve 139 işletme ile Mardin 4. Sırada bulunuyor.
Emekli maaşı alan vatandaşların refah seviyesinin artırılması için başlatılan yeni düzenlemelerle emekliler için anlaşmalar devam ediyor. 81 ilde 5 binden fazla işletme şu anda emekliye indirim yapıyor.
Birçok şehirde emekliye ucuz konaklama imkanı sunulurken litre başı akaryakıt indirimi, otobüs biletlerinde indirim trenlerde indirim, kamu Sosyal Tesislerinde %50’ye varan indirim ve ücretsiz konaklama gibi ayrıcalıklar da emeklileri bekliyor.
Emekliler için PTTCELL’den de indirim müjdesi var. Emekli paketi hazırlayan Pttcell, bu paket kapsamında emeklilere özel PTT kargoda ve iletişimde indirim fırsatı sunuyor. Ayrıca emekliler yine bu Pakete dahil olmaları durumunda PTT’ye ait misafirhanelerde %50 indirimli konaklama imkanı elde ederken PTT lokal ve Sosyal Tesislerinde de %20 indirim Hakkı kazanıyor.
Yine KYK yurtlarında da emekliler ücretsiz olarak konaklama fırsatına sahip oluyor. Kredi ve yurtlar Genel Müdürlüğü bünyesinde bulunan yurtlarda bir ay boyunca ücretsiz konaklama için önceden rezervasyon yaptırmak gerekiyor.
Buna ek olarak YÖK ile de işbirliği yapılıyor. TROY logolu kart kullanan emeklilere özel fırsat ve promosyonlar sunulurken Kuşaklar arası dayanışma ve aktif yaşlanma Temelli 3. Yaş üniversitelerde yaygınlaşıyor. Bu üniversitelerde emekliler, emeklilik kararının bitiş noktası olmadığını fark ederek hayat boyu devam eden bir öğrenme için de olabiliyor. Bu kapsamda 41 üniversite ile işbirliği yapılıyor.
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