Kastamonu, Samsun, Konya İlk Sıralarda Ama Sonrası Çok Şaşırtıcı! İşte Türkiye’nin En Dindar İlleri

Türkiye’nin en dindar illeri araştırması ezber bozdu. Araştırma sonucunda lisenin ilk sıralarında hiç beklenmedik iller yer aldı.

Türkiye’nin en Dindar illeri yapılan bir araştırma sonucunda belirlendi. Ancak liste epey şaşırtıcı oldu. İlk sıralarda herkesin tahmin ettiği iller var. Ancak sonraki sıralar ezber bozdu. Türkiye’de dindarlık zaman zaman tartışma konusu olsa da nüfusun büyük çoğunluğu Dinine bağlı olarak yaşıyor. Ancak yine de beklenmedik iller Listenin ilk sırasına oturdu. Peki Türkiye’nin en Dindar illeri hangileri? İşte Türkiye’de en dindar 5 il.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından gerçekleştirilen bir araştırmanın sonuçlarına göre Türkiye’nin en Dindar illeri belli oldu. Aslında araştırma tek tek vatandaşlara “Dindar mısınız” diye sorularak yapılmadı. Türkiye’de en fazla camisi olan iller araştırıldı. Peki Türkiye’deki en Dindar iller hangileri oldu? İşte Türkiye’de en Dindar 5 il…

EN FAZLA CAMİ İSTANBUL’DA

TÜİK tarafından açıklanan sonuçlara göre Türkiye’de en fazla Cami mega kent İstanbul’da bulunuyor. Ancak nüfus yoğunluğuna göre değerlendirildiğinde sıralamada farklılıklar oluyor. Milyonlarca kişinin yaşadığı İstanbul’da çok sayıda cami var Ayrıca İstanbul’un yüz ölçümü de çok büyük ancak nüfus yoğunluğuna göre Cami sayısına bakıldığında kişi başına en çok cami düşen il Kastamonu oldu.

İstanbul’da 355 Cami, Konya’da 3255 Cami, Ankara’da 3199 Cami bulunuyor ve ilk 3 bu şekilde oluşuyor. Ancak nüfus yoğunluğuna göre bakıldığında sıralama resmen Tepetaklak oluyor.

TÜRKİYE’NİN EN DİNDAR İLLERİ

Türkiye İstatistik Kurumu verileri nüfus yoğunluğuna göre de açıklandı. Buna göre Türkiye’nin en Dindar ili Kastamonu oldu. Kastamonu’da 145 kişiye bir cami düşüyor. 378.115 nüfusu olan Kastamonu, 2605 cami ile ilk sıraya otururken İstanbul bu sıralamada daha gerilere iniyor. İşte Türkiye’nin cami sayısına göre en Dindar illeri:

Kastamonu : 145 kişiye 1 cami = 2.605 Cami

Samsun : 497 kişiye 1 cam i= 2.751 Cami

Konya : 705 kişiye 1 cami = 3.255 Cami

Ankara : 1.807 kişiye 1 Cami= 3.199 Cami

İstanbul : 4.500 kişiye 1 Cami= 3.555 Cami

TÜRKİYE’DE EN ÇOK CAMİ OLAN İLLER

Yine Araştırma sonucunda Türkiye’de en çok Cami olan illerde belli oldu. İşte en çok Cami bulunan 20 il:

İstanbul: 3555 cami,

Konya: 3255 cami,

Ankara: 3199 cami,

Samsun: 2751 cami,

Kastamonu: 2605 cami,

Antalya: 2306 cami,

Ordu: 2123 cami,

Diyarbakır: 2079 cami,

Şanlıurfa: 2107 cami,

Trabzon: 2069 cami,

İzmir: 1920 cami,

Bursa: 1789 cami,

Manisa: 1762 cami,

Balıkesir: 1680 cami,

Erzurum: 1625 cami,

Giresun: 1616 cami,

Mersin: 1589 cami,

Zonguldak: 1522 cami,

Sivas: 1375 cami,

Van: ​1427 cami.