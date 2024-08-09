Emekliye 3000 TL İlave Zam! ‘Gözünüz Aydın’ Diyerek Tarih Verdi

Son dakika haberine göre emekliye 3000 TL ilave zam geliyor. Ancak sadece 2 milyon emekli bu zamdan yararlanacak. İşte emekliye ek zam yeni gelişmeler…

Emekliye ek zam bir süredir beklenen haberler arasında yer alıyor. 16 milyon emekli Temmuz ayında maaş zammı aldı fakat enflasyon ve hayat pahalılığı yüzünden emekliler zor günler geçiriyor. O nedenle de milyonlarca emekli için ilave zam beklentisi sürüyor. Bugün emeklilere yeni bir haber daha geldi. 3000 TL’lik ilave zam sadece o emeklilere geliyor. Tarih verildi ve onay çıktı. İşte emekliye yeni ek zam son dakika gelişmeleri…

Temmuz ayında milyonlarca emeklinin maaşı değişti. SSK BAĞ-KUR 4C emeklisinin tamamına farklı oranlarda artış yapıldı. Ancak Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle Alım gücü düşen emekliler yapılan zamlardan memnun değil. O sebeple de emekliler ilave zam beklentisi içinde. Bir son dakika müjdesi emeklilere geldi. Yaklaşık 2 milyon emekliye ilave zam gelecek. Peki ek zam sonrası yeni Maaşlar nasıl olacak? Bu zaman hangi emeklileri kapsayacak?

EMEKLİYE TEMMUZDA NE KADAR ZAM GELDİ?

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan 6 aylık enflasyon doğrultusunda Temmuz ayında emekli maaşlarına zam yapıldı. SSK ve BAĞ-KUR emeklisine YÜZDE 24.73 enflasyon zammı, 4C emeklisine ise yüzde 19.31 enflasyon farkı ve Toplu sözleşme zammı verildi. Ancak 16 milyon emekli yapılan zamlardan memnun olmadı. Çünkü enflasyon henüz düşmedi ve bu sebeple Alım gücü son derece düşük. Zor günler geçiren emekliler ilave zam taleplerini sık sık dile getiriyor.

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O EMEKLİLERE EK ZAM GELECEK

Son dakika haberine göre 2 milyon emekli vatandaşa ilave zam kararı alındı. TBMM’de bulunan 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte memur emeklisi için 3000 TL’lik ek zam gelecek. Bunun sebebi ise emekliler arasında yaşanan gelir adaletsizliğinin giderilmesi. Emekli maaşı hesaplama sistemi ile ilgili sorunlar son dönemlerde sık sık konuşuluyordu. Hükümet bu sorunların önüne geçebilmek amacıyla ilave zam kararı aldı.

EYLÜL AYINDA FARK ÖDEMESİ YATACAK

SGK uzmanları, emekli maaşlarına yapılacak ilave zam düzenlemesinin ağustos ayına kadar TBMM’de kabul edileceğini iddia etti. Zam düzenlemesi meclisten geçtikten sonra Eylül ayında ise emeklilere maaş farkı ödemesi yatacak. Fakat şu ana kadar hükümetten bu yönde net bir açıklama yapılmadı.