İstanbul İçin Son Dakika Uyarısı: 1 Hafta Boyunca Etkili Olacak

Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı İstanbul için geldi. İstanbul’da bir hafta boyunca Poyraz etkili olacak ve nem oranı artacak.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteorolojiden başka İstanbul olmak üzere birçok Kent için önemli uyarılar geldi. Ancak Mega kentte özellikle Poyraz konusunda uyarı yapıldı. Bir hafta boyunca çok sert Poyraz beklenirken bağıl nem oranının da artacağı ifade edildi.

BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan değerlendirmelere göre bugün yurt genelinde hava açık ve az bulutlu olacak. Ancak Yurdum kuzey ve iç kesimlerinde ve Akdeniz’de parçalı bulutlu bir hava bekleniyor. Doğu Karadeniz’in kıyı illeri, Akdeniz’in iç kesimleri, Afyonkarahisar, Kocaeli, Ardahan ve Kars çevreleri ile İstanbul’un Anadolu yapısı ve kuzey kıyıları, Ankara’nın kuzeyi, Denizli’nin Güney ve doğusu, Kastamonu ve Karabük’ün Güney kesimleri, Çankırı’nın Batı ilçelerinde kısa süreli yerel sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış bekleniyor.

İSTANBUL İÇİN ÖZEL UYARI YAPILDI

Bugün İstanbul’unda Anadolu Yakası’nda bulunan bazı ilçelerde sağanak yağış görülecek. Özellikle Karadeniz’e yakın olan ilçelerin yağış alması beklenirken aynı zamanda bir hafta boyunca da İstanbul’da Poyraz’ın etkili olacağı ifade edildi. Poyraz havayı biraz serinletecek ancak bunun yanı sıra bağın nem oranı da artacak. Hava sıcaklığının ise İstanbul’da 30 derece seviyelerinde seyretmesi bekleniyor.