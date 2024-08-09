Ankara’daki Yolcu Otobüsü Kazasında Can Kaybı Artıyor

Ankara’nın Polatlı ilçesinde Sabah saatlerinde meydana gelen kazada bir yolcu otobüsü köprünün ayağına saplandı. Feci kazada ilk belirlemelere göre 11 kişi yaşamını yitirirken otobüs kazasına ilişkin başlatılan soruşturmada 3 Savcı görevlendirildi.
İzmir’den Ağrı’ya gitmek üzere hareket eden Öz Ağrı Seç Turizm firmasına ait 04 AAV 951 plakalı yolcu otobüsü, Bu sabah saatlerinde Polatlı olukpınar Köyü yakınlarında kontrolden çıktı ve köprü ayağına çarptı. Olay yerine ihbar üzerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edilirken otobüste sıkışanlar ekipler tarafından kurtarıldı. Ayrıca yaralananlar da ambulanslarla çevrede bulunan hastanelere kaldırıldı. Polis ekipleri kazanın yaşandığı güzergahı trafiğe kapattı.
Ankara Vali Vasip Şahin yaptığı açıklamada, Kazada ilk belirlemelere göre 9 kişinin Hayatını kaybettiğini açıklamıştı. 26 yaralının bulunduğu belirtilirken hemen ardından Can kayıplarının arttığı bilgisi verirdi. Kazada ölü sayısı 11’e yükseldi.
Adalet bakanı Yılmaz Tunç sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Ankara’da meydana gelen trafik kazası ile ilgili soruşturma başlatıldığını bildirdi. Feci kaza ile ilgili 3 savcının görevlendirildiği de açıklandı.
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