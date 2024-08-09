Survivor 2025’in İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Şampiyon Geri Dönüyor

Magazin 07 Ağustos 2024

Instagram’ın kapatılması sonrası birçok kullanıcı X’e geçmişti. O isimlerden biri de foşur foşur temizlik videoları ile tanınan Fenomen Cem Özkök oldu. Ancak Cem Özkök kendisine gelen yorumlara dayanamadı. Türkiye’de 2 Ağustos tarihinden itibaren Instagram erişiminin kapatılması ile birlikte birçok kişi x platformunu kullanmaya başladı. Bugüne kadar Instagram’da foşur foşur temizlik videoları ile tanınan ve aktif […]