Survivor 2025’in İlk Yarışmacısı Belli Oldu! Şampiyon Geri Dönüyor

Survivor 2025 kadro çalışmaları Acun Medya tarafından başlatıldı. Geçtiğimiz sezon izlenme oranları konusunda isteneni veremeyen Survivor’da yeni sezon iddialı yarışmacıların olması kararlaştırıldı. Son dönemlerden Nagihan karadere’nin yeniden Survivor’a katılacağı konuşulurken bomba bir isimle Anlaşma sağlandığı ortaya çıktı. İşte Survivor 2025’in ilk yarışmacısı…
Tv8’de çok izlenen yarışma programlarından olan Survivor yeni sezon hazırlıkları erken başladı. Survivor 2025 kadro hazırlıklarına başlayan Acun Medya birçok eski yarışmacı ile masaya oturdu. Bu isimlerden biri de eski şampiyon oldu.
Survivor 2025 sezonunda iddialı isimlerin kadroda yer alması beklenirken ilk el sıkışılan isim açıklandı. Eski şampiyon Survivor kadrosuna katıldı. Survivor’da 2021 sezonu şampiyonu olan İsmail Balaban yeni sezonda yarışacak ilk isim olacak.
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