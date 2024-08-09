20 TL’lik Madeni Para Sürprizi! O Tarihte Geliyor

Türkiye’de son dönemlerde 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlar sık sık konuşulurken yeni bir iddia gündeme geldi. Adeta Devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanan Darphane, önce 20 TL’lik madeni para basacak. Çünkü artık bozuk paralarla alışveriş yapmak imkansız hale geldi. O nedenle vatandaşa kolaylık sağlamak amacıyla 20 TL’lik madeni para basılması planlanıyor.
Türkiye’de enflasyon nedeniyle son dönemlerde bozuk paraların değeri hiç kalmadı. 25 kuruş 50 kuruş 1 TL gibi paralar neredeyse hiç kullanılmıyor. O nedenle Darphane harekete geçti. Devrim niteliğinde bir adım atmaya hazırlanan Darphane, 20 TL’lik madeni para basacak. Vatandaşın alışverişte madeni para kullanımını arttırmak amacıyla harekete geçen darphanenin bozuk para kullanımını teşvik etmeyi hedeflediği öğrenildi.
20 TL’lik madeni para ne zaman basılacak sorusunun yanıtı ve 20 TL madeni para tasarımı da sosyal medyada çok konuşulan konular arasına girdi. Son dönemlerde 500 TL ve 1000 TL’lik banknotlar sık sık konuşuluyor her enflasyon toplantısında Merkez Bankası Başkanı Fatih Karahan’a da bu soru yöneltiliyordu. Ancak Darphane sürpriz bir adım atarak 20 TL madeni para basımına karar verdi. Henüz kesin bir tarihi açıklanmadı ancak önümüzdeki günlerde madeni para ile ilgili kararın kamuoyuna duyurulacağı tahmin ediliyor.
Enflasyonun yüksek seyretmesi nedeniyle artık Türk lirasının değeri son derece düşük kaldı. Özellikle son yıllarda bozuk para kullanımı oldukça azaldı. O sebeple günlük hayatta bozuk paraların daha fazla kullanılmasını teşvik etmek gerekiyor. Darphanede Bu nedenle yeni bir adım atarak 20 TL’lik madeni para için harekete geçti.
20 TL madeni para basılacak iddiaları sosyal medyada da geniş Yankı uyandırdı. Bazı tasarımı görselleri de paylaşılmaya başlandı. Ancak şu ana kadar hükümetten ya da Merkez Bankası’ndan 20 TL madeni para ile ilgili kesin bir açıklama yapılmadı. Ancak tedavülde olan bozuk paraların değerini önemli ölçüde yitirmiş olması ve artık bozuk para ile hiç alışveriş yapılamıyor olması nedeniyle böyle bir adımın atılmasının yüksek ihtimal olduğu değerlendiriliyor.
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