24 Bin TL Onaylandı! SSK, BAĞ-KUR, 4C Ayrımı Olmadan Tüm Emeklileri Bayram Ettirecek Müjde

SSK BAĞ-KUR 4C ayrımı olmadan tüm emeklilere 24.000 TL’lik ek promosyon onaylandı. Başvuru şartları da belli oldu.

Emekliler için Maaş promosyonu fırsatları Ağustos ayında da devam ediyor. Özellikle çifte promosyon fırsatı emekliliği Bayram ettirecek. 24 bin TL’lik çifte promosyon SSK BAĞ-KUR 4C ayrımı olmadan tüm emekliler için onaylandı. Peki 24.000 TL promosyon şartları neler? Çifte promosyon kimlere verilecek?

Türkiye’de, emekli maaşı alan vatandaşlara maaşlarının yanı sıra bankalar tarafından da promosyon imkanı tanımlanıyor. Ancak bazı durumlarda emekliler çift maaş alabilme imkanına sahip oldukları gibi çift promosyon şansı da yakalıyor. Emekliler için çifte promosyon fırsatı Sabah saatlerinde onaylandı. SSK bağ-kur 4C ayrımı olmadan tüm emeklilere bayram ettirecek sürpriz Haber geldi. Peki çift promosyon fırsatından kimler yararlanabilir? Hangi emekliler çifte promosyon alabilir?

ÇİFTE EMEKLİ MAAŞI KİMLERE VERİLİYOR?

Emekliler, bazı durumlarda çift emekli maaşı alabiliyor. Genellikle eşi vefat eden emeklilere verilen çift maaş fırsatından yararlanmanın şartları bulunuyor. Bu şartlar arasında ise vefat eden eşin farklı bir kurumdan maaş alması bulunuyor. Örneğin SSK’lı emekli bir kişi, eşi bağ-kur emeklisi iken vefat etmişse çift maaş alabiliyor.

Hem kadın hem de erkekler eşten maaş alabiliyor. Çalışan ya da emekli olan kişi vefat etmesi durumunda eşler bu maaşı alma hakkına sahip oluyor. Ancak maaş oranı çalışma durumuna ya da kuruma göre farklılık gösterebiliyor.

ÇİFTE PROMOSYON FIRSATI

Ayrıca çifte maaş alan emeklilerin çifte promosyon fırsatı da bulunuyor. Bankalar, emekli maaşı alan ve bu maaşı kendisine Taşıyan müşterilerine Maaş promosyonu sağlıyor. Şu anda kamu bankalarında promosyon miktarı 12.000 TL’ye kadar yükselmiş durumda. Eğer emekli kişi çift maaş alıyorsa yani vefat eden Eşinden de emekli maaşı alıyorsa bankalara müracaat ederek çifte promosyon alma şansına sahip oluyor. Böylelikle emekli olan kişi promosyon miktarını 24.000 TL’ye kadar yükseltiyor.

HANGİ BANKALAR ÇİFT PROMOSYON VERİYOR

Çift promosyon fırsatı şu anda tüm bankalarda geçerli. Hem kamu bankaları Hem de özel bankalar emekliye bu ayrıcalığı sağlıyor. Bankaların resmi internet sitesini ziyaret ederek konuyla ilgili daha detaylı bilgi sahibi olabilirsiniz.