BAĞ-KUR 7200 ve 3600 Ek Gösterge Müjdelendi! TBMM’den Torba Yasa ile İlgili Yeni Karar

BAĞ-KUR 7200 prim ve 3600 ek gösterge düzenlemesi bekleyenler için TBMM’den son dakika kararı çıktı. Torba yasa ile gelecek yeni müjdeler peş peşe açıklandı.

BAĞ-KUR 7200 prim ve 3600 ek gösterge Düzenlemesi meclis tarihi merakla takip ediliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iki önemli düzenleme torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. Peki BAĞ-KUR 7200 prim düzenlemesi TBMM’den geçti mi? 3600 ek gösterge düzenlemesi onaylandı mı? Milyonların beklediği prim düzenlemesi ve ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler ve düzenlemelerin kapsamına dair detaylar haberimizde…

BAĞKUR 7200 PRİM MECLİSTEN GEÇTİ Mİ?

Uzun zamandan beri beklenen erken emeklilik düzenlemelerinden biri olan BAĞ-KUR 7200 prim düzenlemesi TBMM tarihi merakla Takip ediliyor. Bağ-kurlular için prim indirimi olarak da bilinen bu düzenleme, Eksik prim nedeniyle EYT’yi kaçıran çok sayıda bağ-kurluyu kapsıyor. Yaklaşık 1 milyon kişi düzenleme sayesinde erken emeklilik fırsatını elde edecek. 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak olan prim indirimi düzenlemesi tüm bağ-kurlular için geçerli değil.

10 ve altı çalışanları kapsayacak olan BAĞ-KUR 7200 prim düzenlemesi sayesinde 1800 gün prim indirimi uygulanacak Böylelikle küçük esnaf erken emeklilik hakkını yakalayacak. Henüz TBMM’den ne zaman geçeceği belli olmayan prim indirimi düzenlemesinin Mecliste yeni çalışma dönemi başladıktan sonra değerlendirileceği tahmin ediliyor.

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3600 EK GÖSTERGE DÜZENLEMESİ TBMM’DEN GEÇTİ Mİ?

Torba yasa maddeleri ile TBMM’ye sunulan önemli düzenlemelerden biri de 3600 ek gösterge düzenlemesi oldu. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte 1. Kademeye yükselmiş ve 25 yıllık hizmet süresini tamamlamış tüm memurların ek göstergesi arttırılacak. Bu düzenleme sayesinde memurların emeklilik ikramiyeleri ve maaşları da yükselecek. Ayrıca memur emeklisine de ilave zam gelmiş olacak.

3600 ek gösterge torba yasa maddeleri ile TBMM’ye sunuldu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu yönde önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin ne zaman kabul edileceği ise henüz bilinmiyor. Çünkü TBMM şu anda tatilde ve yeni dönem Ekim ayında başlayacak. Kalan torba yasa maddeleri ile birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin de Ekimde meclis gündemine geleceği düşünülüyor.