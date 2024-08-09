BAĞ-KUR 7200 ve 3600 Ek Gösterge Müjdelendi! TBMM’den Torba Yasa ile İlgili Yeni Karar

BAĞ-KUR 7200 prim ve 3600 ek gösterge Düzenlemesi meclis tarihi merakla takip ediliyor. Milyonlarca kişiyi ilgilendiren iki önemli düzenleme torba yasa maddeleri arasında yer alıyor. Peki BAĞ-KUR 7200 prim düzenlemesi TBMM’den geçti mi? 3600 ek gösterge düzenlemesi onaylandı mı? Milyonların beklediği prim düzenlemesi ve ek gösterge düzenlemesi ile ilgili son gelişmeler ve düzenlemelerin kapsamına dair detaylar haberimizde…
Uzun zamandan beri beklenen erken emeklilik düzenlemelerinden biri olan BAĞ-KUR 7200 prim düzenlemesi TBMM tarihi merakla Takip ediliyor. Bağ-kurlular için prim indirimi olarak da bilinen bu düzenleme, Eksik prim nedeniyle EYT’yi kaçıran çok sayıda bağ-kurluyu kapsıyor. Yaklaşık 1 milyon kişi düzenleme sayesinde erken emeklilik fırsatını elde edecek. 5 yıl erken emeklilik imkanı sağlayacak olan prim indirimi düzenlemesi tüm bağ-kurlular için geçerli değil.
10 ve altı çalışanları kapsayacak olan BAĞ-KUR 7200 prim düzenlemesi sayesinde 1800 gün prim indirimi uygulanacak Böylelikle küçük esnaf erken emeklilik hakkını yakalayacak. Henüz TBMM’den ne zaman geçeceği belli olmayan prim indirimi düzenlemesinin Mecliste yeni çalışma dönemi başladıktan sonra değerlendirileceği tahmin ediliyor.
Torba yasa maddeleri ile TBMM’ye sunulan önemli düzenlemelerden biri de 3600 ek gösterge düzenlemesi oldu. 3600 ek gösterge düzenlemesi ile birlikte 1. Kademeye yükselmiş ve 25 yıllık hizmet süresini tamamlamış tüm memurların ek göstergesi arttırılacak. Bu düzenleme sayesinde memurların emeklilik ikramiyeleri ve maaşları da yükselecek. Ayrıca memur emeklisine de ilave zam gelmiş olacak.
3600 ek gösterge torba yasa maddeleri ile TBMM’ye sunuldu ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı da bu yönde önemli açıklamalarda bulundu. Düzenlemenin ne zaman kabul edileceği ise henüz bilinmiyor. Çünkü TBMM şu anda tatilde ve yeni dönem Ekim ayında başlayacak. Kalan torba yasa maddeleri ile birlikte 3600 ek gösterge düzenlemesinin de Ekimde meclis gündemine geleceği düşünülüyor.
İlgili Haberler
Meteoroloji Genel Müdürlüğü son dakika uyarısı İstanbul için geldi. İstanbul’da bir hafta boyunca Poyraz etkili olacak ve nem oranı artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü yeni hava durumu tahminlerini yayınladı. Meteorolojiden başka İstanbul olmak üzere birçok Kent için önemli uyarılar geldi. Ancak Mega kentte özellikle Poyraz konusunda uyarı yapıldı. Bir hafta boyunca çok sert Poyraz beklenirken bağıl […]
Türkiye’nin en dindar illeri araştırması ezber bozdu. Araştırma sonucunda lisenin ilk sıralarında hiç beklenmedik iller yer aldı. Türkiye’nin en Dindar illeri yapılan bir araştırma sonucunda belirlendi. Ancak liste epey şaşırtıcı oldu. İlk sıralarda herkesin tahmin ettiği iller var. Ancak sonraki sıralar ezber bozdu. Türkiye’de dindarlık zaman zaman tartışma konusu olsa da nüfusun büyük çoğunluğu Dinine […]
Son dakika haberi… Meteoroloji az önce uyarı yayınladı. Bu gece geliyor. İl il açıklama yapıldı. Mutlaka hazır olun… Meteoroloji Genel Müdürlüğü, bu gece bazı bölgelerde sağanak yağışın etkili olabileceğini duyurdu. Gece 00.00’a kadar sürecek olan yağışlar için vatandaşların tedbirli olması gerektiği belirtildi. Akşam saatlerinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yapılan son dakika açıklamasına göre, bazı bölgelerde sağanak […]
Kızılay’da son dakika bomba paniği. Emniyetten açıklama geldi. Ankara Emniyet Müdürlüğü, Çankaya ilçesi Meşrutiyet Caddesi’nde şüpheli bir paket nedeniyle bomba imha uzmanlarının çalışma yapacağını açıkladı. Emniyet Müdürlüğü, sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı açıklama ile vatandaşları bilgilendirdi ve sakin olmalarını istedi. EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜ’NÜN AÇIKLAMASI Ankara Emniyet Müdürlüğü’nün sosyal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer […]