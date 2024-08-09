Son 14 Saat Uyarısı Geldi: Her Şey Bir Anda Değişecek

Ünlü astrolog Dinçer Güner, 9 Ağustos burç yorumlarını yayınladı. Tam 12 burç için uyarı yapan Dinçer Güner, 14 saatiniz var diyerek olacakları tek tek anlattı.

Astronot Dinçer Güner 9 Ağustos 2024 burç yorumlarının sosyal medya hesabı üzerinden paylaştı. 12 burç için tek tek uyarı yapan astrolog Dinçer Güner, 9 Ağustos günü yaşanacak astrolojik olayları sıraladı. Peki bugün burçların neler bekliyor? Koç, Boğa, Yengeç, İkizler, Aslan, Başak, Terazi, Kova, Akrep, Yay, Oğlak, Balık burcu yorumları haberimizde…

UYUMLU ENERJİLER HAKİM OLACAK

Antrolog Dinçer Güner x hesabından yaptığı paylaşımda, Bugün ayın Mars ve Jüpiter ile uyumlu bir hareket içinde olacağına ve bunun da uyumlu Enerjileri getireceğini belirtti.

Tüm burçlar için konuşan Dinçer Güner, Harekete geçirmek konusunda Cesur ve aktif bir günün herkesi beklediğini söyledi. Motivasyon ve kararlılığın da bugün hakim olacağını belirten Ünlü astrolog, duyguları doğru ifade etmenin mümkün olacağını dile getirdi.

Özellikle ayın Mars ve Jüpiter ile uyumlu olduğu dönemlerin fiziksel aktiviteye katılmak yeni projelere başlamak ve Spor yapmak için uygun zamanlar olduğunu belirten Ünlü astrolog, romantik bağlantılar ve ailevi ilişkileri içinde pozitif enerjiler olduğunu ifade etti.

YARDIM ETME KONUSUNDA İSTEKLİ OLABİLİRSİNİZ

Bugün aynı zamanda ev hayatınızı değiştirmek, sevdiklerinizle vakit geçirmek, duygusal Bağları güçlendirmek için harika bir zaman olduğuna dikkat çeken astrolog Dinçer Güner, yine başkalarına yardım etme isteğinin de yüksek olduğu bir gün olacağını ifade etti.

MERKÜR RETROSUNA DİKKAT

Astrolog Dinçer Güner açıklamalarında 4 Ağustos’ta başlayan Merkür retrosunda hatırlattı. Merkür’ün geri hareketinin 30 ağustosa kadar devam edeceğini belirten Güner, 15-30 Ağustos arasında mutlaka dikkatli olmak gerektiğine vurgu yaptı.

Merkür’ün geri hareketi sırasında her türlü iletişimde aksaklık ve sorun olabileceğini, Para hesaplarında yanlışlık olabileceğini ve elektronik aletlerinin bozulabileceğini belirten Dinçer Güner, Merkür retrosu sırasında yapılan sözleşme ve anlaşmaların yeni başlayan ilişkilerin çok uzun süreli olmayacağını da söyledi.

O nedenle Merkür’ün geri hareketi sırasında yarım işlerin tamamlanması gerektiğini ve toparlama tamamlama işlemlerinin yapılabileceğini söyleyen Dinçer Güner, yeni bir şeylere başlamanın, ev araba almak ya da satmak gibi işlemlerin de bu süreçte yapılmaması gerektiğini söyledi. Yine seyahate edeceklerini de dikkatli olması gerektiğini belirten Ünlü astrolog, bilet ve bavul kaybı olması, araçların yolda bozulması ve ekstra masraflar gibi konularda da tedbirli olmak gerektiğini söyledi.